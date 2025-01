Utilizo ChatGPT casi cada día. Sobre todo me da ideas -no me fío de nada más-, pero mucha gente lo utiliza como un buscador o sobre todo para escribir textos (correos, informes, trabajos escolares, artículos, guiones, copys o textos para redes sociales…). Sin embargo, no es el único chatbot de inteligencia artificial generativa que existe. El lanzamiento de la IA china DeepSeek ha hecho temblar a las empresas americanas que hasta ahora han tenido la hegemonía.

Para comparar, he pedido a seis asistentes virtuales que escriban una reseña sobre Palma en 20 palabras. Estas han sido las respuestas. ¿Adivinan de qué chat es cada una? 1. Palma combina historia, cultura y belleza costera. Destacan su catedral, calles encantadas, vibrante gastronomía y playas cercanas de aguas cristalinas. 2. Palma, una joya mediterránea que combina historia, playas paradisíacas, una vibrante vida nocturna y una deliciosa gastronomía. Ideal para quienes buscan sol, cultura y diversión. 3. Palma, la joya de Mallorca, encanta con su Catedral gótica, playas doradas y vibrante vida nocturna. Un destino inolvidable. 4. Palma, capital balear, destaca por su catedral gótica, playas mediterráneas, cultura rica, gastronomía local y ambiente cosmopolita junto al mar. 5. Palma, ciudad mediterránea encantadora, con historia milenaria, arquitectura impresionante, clima privilegiado y fascinante mezcla de tradición y modernidad. 6. Palma, joya mediterránea, mezcla historia, playas y modernidad. Su catedral, calles adoquinadas y ambiente vibrante la hacen única y encantadora. ¡Un destino imprescindible! La primera reseña corresponde a ChatGPT, asistente de la empresa californiana OpenAI, que tiene más de la mitad de la cuota de mercado de chatbots de IA generativa. La segunda respuesta la ha generado Gemini, el asistente virtual de Google -con sede en Mountain View, California-. La tercera es de Copilot, el chatbot de Microsoft (Redmond, Washington). La cuarta es de Claude, de la startup americana Anthropic, en la que Amazon ha invertido considerables cifras. La quinta es de Perplexity, también con sede en San Francisco. Y la sexta es de DeepSeek, la aplicación liderada por Liang Wenfeng con sede en Hangzhou, China. Destaca por ser de código abierto, con lo que cualquier puede personalizar el modelo de lenguaje. Esta comparativa me ha generado dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué es tan limitado, parecido, previsible y aburrido el texto de los asistentes virtuales? En realidad cada herramienta está especializada en funciones diferentes -crear contenido creativo, hacer búsquedas, gestionar volúmenes de datos, responder preguntas, crear código…-, pero me resulta tranquilizador ver que los humanos (todavía) somos mejores escribiendo. Y en segundo lugar y más importante, ¿dónde están los asistentes virtuales europeos?