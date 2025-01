Tras la asombrosa noticia de que una inteligencia artificial china (DeepSeek) hundió las Bolsas de todo el mundo, provocó la mayor caída de la historia de las empresas estadounidenses tecnológicas (sólo Nvidia se dejó en un día más de 600.000 millones de dólares), y en fin, precipitó el pinchazo de la colosal burbuja de la IA que el propio Trump está inflando junto a sus amigotes, y a fin de calmar a la afición (a la afición bursátil), me apresuro a decir que la cosa no pasará a mayores. Seguro que Occidente sabrá desactivar esta inteligencia china, que consume mucha menos energía y es bastante más barata que la nuestra. Como ya hicimos con sus coches eléctricos, también mejores, baratos y que tanto ayudarían a combatir la calamidad climática, a los que rechazamos con brutales aranceles para no perjudicar a nuestras industrias, pasada la sorpresa, algo se les ocurrirá a EEUU para salvar nuestra IA. Es decir, para salvar a Wall Street. Y si no, la comprarán o expropiarán, como pretenden hacer con la red TikTok. En cuestión de IA, las grandes tecnológicas no están para tonterías que hundan el negocio, por cierto muy parecido a aquél famoso Efecto 2000 que fue una de las mayores estafas de la historia. No permitirán que una inteligencia superior, pero china, altere el mercado. Ni se darán por enterados. Los chinos lo inventaron casi todo, incluido el fútbol del que ya aparece la crónica de un partido (¡y femenino!) en el capítulo LXXII, página 1.599, del clásico del siglo XVI Viaje al Oeste, con ataque, defensa, control de balón, pases, taconazos y centros colgados («la perla en la cabeza de Buda»), por lo que de su inteligencia caben pocas dudas. Basta ver el alfabeto chino para darse cuenta, y no es nada sorprendente que su IA haya causado estragos intelectuales, es decir, bursátiles. Pero pronto se dejará de hablar de esta IA barata y sostenible. Es como cuando en tantas pelis y series norteamericanas la presidenta de EEUU es una mujer, siendo así que tal cosa no ha sucedido jamás, ni es probable que ocurra. Para qué, si la audiencia ya sabe que una presidenta es lo normal. Total, que estábamos enfrascados en nuestra IA cuando irrumpió la inteligencia china.