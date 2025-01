Hace exactamente un año un grupo de profesionales de la anestesiología de la sanidad privada de Mallorca decidimos dar un paso al frente y crear AnesCon, una asociación comprometida con visibilizar nuestra especialidad, poner en valor nuestro trabajo y avanzar para que la sociedad conozca la relevancia de los anestesiólogos en la medicina moderna. Hoy, al celebrar nuestro primer aniversario, quiero reflexionar con esta tribuna de opinión sobre los logros alcanzados y, a la vez, reafirmar nuestro compromiso con los retos que aún quedan por delante.

La anestesiología, aunque muchas veces invisible para el paciente, es fundamental en el sistema de salud. Detrás de cada cirugía, de cada parto sin dolor, de cada manejo avanzado del dolor crónico o de situaciones críticas, hay también un anestesiólogo velando por la seguridad y el bienestar de las personas. No es casualidad que los avances en nuestra especialidad hayan sido clave para reducir la mortalidad y aumentar la seguridad quirúrgica, como lo avalan los datos de entidades de referencia como la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Como muestra está la diferencia de resultados en mortalidad por causa puramente anestésica de hace 50 años y de ahora; antes, había una muerte por cada 1.000 anestesias, actualmente es una cada 200.000. Se ha conseguido reducir la mortalidad de 150 a 200 veces.

Sin embargo, pese a su importancia y sus avances, la especialidad sigue siendo poco conocida entre la población general. Muchas personas ven al anestesiólogo como una figura difusa que aparece fugazmente en el quirófano, y lo asocian simplemente al hecho de ‘dormir’ al paciente. En AnesCon trabajamos para cambiar esta percepción, informando y posicionando a la anestesiología como lo que es: un pilar esencial de la medicina moderna, además con unas competencias cada vez más amplias.

En este primer año AnesCon ha conseguido hitos significativos que reflejan la importancia de la unión y el esfuerzo colectivo. Uno de los más destacados es la aprobación el pasado 6 de noviembre una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament de las Islas Baleares, que fue impulsada por el Partido Popular y contó con el apoyo de todos los partidos. Teniendo en cuenta que nuestro primer objetivo es que se nos conozca -conscientes de que lo que no se conoce no se puede poner en valor-, este hecho junto a otras acciones de comunicación que llevamos a cabo es de gran importancia para nosotros.

Celebrar este primer aniversario es, a la vez, una oportunidad para proyectarnos hacia el futuro. En AnesCon creemos que nuestra misión trasciende el ámbito profesional y tiene un impacto directo en la sociedad. Queremos ser una voz activa que informe, que ofrezca confianza y seguridad sobre el papel de la anestesiología. Los retos del futuro son muchos, y debemos ser eficaces en las soluciones porque además la falta de profesionales también afecta a nuestra especialidad. Es importante trabajar desde ya para mejorar las condiciones profesionales para poder retener y atraer talento, porque es obvio que los anestesiólogos seremos imprescindibles en cualquier escenario y que por seguridad de los pacientes hay que defender siempre las competencias médicas de la anestesiología.

Cada persona que entra al quirófano con la tranquilidad de estar en manos expertas o que encuentra alivio a su dolor gracias a nuestras intervenciones es un recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos. Con ese mismo espíritu optimista y comprometido, miramos hacia adelante. Tenemos la convicción de que el camino recorrido es solo el comienzo de una trayectoria aún más ambiciosa. En AnesCon creemos firmemente que la anestesiología tiene mucho que ofrecer a la medicina del presente y del futuro, y estamos decididos a liderar este camino con entusiasmo y determinación.

Hoy, un año después de nuestra puesta en marcha, invitamos a la sociedad a seguir conociéndonos mejor y a valorar nuestra especialidad. Porque detrás de cada cirugía segura, de cada vida salvada en una emergencia, de cada paciente que recupera su calidad de vida, hay también un anestesiólogo. Y nuestra promesa es seguir trabajando para que eso nunca cambie.