Esta película de Adam McKay (2004) muestra a un presentador de TV optimista, misógino y egocéntrico, que demuestra falta de conocimientos y de sensibilidad en diversos temas. Pero el autobombo y optimismo que ha mostrado Trump en el foro de Davos deja chico al personaje del filme. En su primera comparecencia abierta a preguntas (de un selecto panel de empresarios) ha promovido una cosa y la contraria. Pide una relación comercial justa con otros países, particularmente con China (que dice ser país amigo y con un gran futuro juntos), al tiempo que su secretario de estado Marco Rubio afirma que las acciones de Pekín en las disputas del mar de China Meridional son «peligrosas» y «desestabilizadoras». Considera el déficit comercial de su país ($1,9 billones, el 7 % del PIB) «ridículo» afirmando que la UE no trata bien a los EEUU porque vende mucho y no compra sus productos agrícolas ni sus coches, como si la culpa de su déficit lo tuviesen los países competitivos. Promueve ayudas empresariales, bajadas de impuestos (no habla del gasto) y cancelación de las medidas medioambientales. Incluso considera la vuelta al carbón, que afirma: «Está ahí muerto de risa y que a nadie se le ha ocurrido usar», como apoyo de emergencia para las plantas de generación de energía que planea duplicar. Sobre el impacto de todo eso en la inflación, silencio. Insiste en los aranceles, ¡que no pagan los países exportadores sino los compradores estadounidenses!, asegurando que van a engordar la tesorería, lo que se contradice con la bajada de impuestos y precios, además de los conocidos efectos negativos en competencia, posibles represalias comerciales, etc. El presidente de BlackStone Stephen A. Schwarzman y la banquera española Ana Botín -la única que logró levantar unas sonrisitas entre el auditorio- aplaudieron la desregulación. En resumen, como Burgundy, optimismo desbordante: «vuelve la época dorada» pero inconsistencia económica.