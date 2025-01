Aquesta setmana hem presentat el nostre anuari ‘La ciutat en transició’. La RAE defineix «transició» com l’acció de passar d’una manera d’estar a una altra diferent. En vista dels continguts de l’anuari, potser m’estimaria més allò de «Virgencita, virgencita, que me quede como estoy».

Però hem de fer resum de 2024. Comencem pel Pla General. Després de la seva aprovació inicial el 2023, amb la rescisió del contracte amb l’equip redactor, hem tornat a quedar a l’empara del PGOU de 1998, deixant enlaire, entre d’altres, la catalogació d’edificis que el nou document protegia. Ho diré fluixet, no sigui cosa que s’assabenti la immobiliària alemanya que ha comprat una de les Cent Cases i s’animin a afegir-hi totes les plantes que permet alçar el nou Decret de mesures urgents en matèria d’habitatge..

Tenim idò el Pla General en un standby indefinit, així com Son Busquets, l’antiga presó, la plaça Major (de la que diuen començaran les obres a mitjan 2025)… I GESA, què ja és municipal! Més de 25 milions d’euros per al nou Museu d’Art Contemporani de Palma. Un gran pas per guanyar el títol de Capital Europea de la Cultura 2031, per al qual tenim suports tan pomposos com la família Thyssen. «Amamos Baleares y veraneamos allí cuando podemos», han dit, mentre signaven l’acord amb l’Ajuntament. Per a la compra de GESA, l’Ajuntament ha aconseguit 10 milions d’euros de fons europeus.

Parlant de fons europeus, recordau que un dels primers acords de l’actual consistori va ser renunciar a 13 milions d’euros per al projecte de l’eix cívic de Cotlliure? I que aquesta decisió es basava en sis informes desfavorables, que varen acabar essent dos, i que el motiu que es donava era la perillosíssima proliferació de persones sense sostre en el nou carrer per a vianants?

Tres dades: dues de les principals causes dels trastorns mentals infantils i juvenils són la contaminació i el descens en l’ús de l’espai públic (Developmental Cognitive Neuroscience, 2024). Els gasos contaminants són la principal causa de l’asma infantil i, a més, els més nocius es concentren a un metre i mig del terra (OMS, 2024). Just a l’altura del nas dels infants. I, per últim, la implementació de la Zona de Baixes Emissions s’associa al descens de problemes cardíacs i circulatoris (Health Effects Institute, 2021). Quina bona notícia, idò, la de la ZBE al centre històric de Palma! Just coincidint amb la zona Acire, de circulació ja molt reduïda.

Mentrestant, l’arquitecte de la remodelació de Blanquerna troba que s’ha d’eliminar el carril bici, ocupa massa espai destinat als vianants. De les terrasses, ni esment. Ja empenyerem la bici com a plaça Espanya. Algú s’imagina que s’obligàs a baixar els conductors dels seus cotxes i empènyer-los, sense donar cap altra alternativa de trajecte?

Potser el 2031, quan siguem Capital Europea de la Cultura, ja estarem més a prop dels 50 graus (i els Thyssen ja no voldran estiuejar a Mallorca). El 2022, moriren 209 persones a l’illa per les altes temperatures (Institut de Salut Global de Barcelona, 2022). No ajuda gens que l’índex de motorització augmenti any rere any. Ni que es vagin tallant arbres de la ciutat (un record per als bellaombres de Dalt Murada). Ni que es retiràs el suport municipal al projecte del Parc Agrari.

L’any passat, a la presentació de La ciutat en transició, animava l’auditori a les barricades. Crec que, tenint en compte l’esdevenir de 2024, no hi hem anat gaire. Potser llegint el nou anuari, en tinguem una mica més de ganes.