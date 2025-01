Probablemente todo se empezó a torcer cuando de la carta de los restaurantes desaparecieron dos platos estrella -además de socorridos- que, además, a los niños de los setenta nos gustaban mucho. Me refiero a los entremeses y al pijama. A lo mejor hoy en día ya no quede mucha gente que sepa con seguridad qué ingredientes llevaban. Yo me acuerdo perfectamente porque comí muchos. Los entremeses me parecían algo rancios, pero como primer plato a base de fiambres, ensaladilla, espárragos blancos, queso y aceitunas daban el pego. Incluso en bodas he comido yo entremeses. En cuanto al pijama, aquello ya era otra cosa -sobre todo para gente golosa como yo-. Rodaja de piña, un melocotón en almíbar, un flan (con nata o sin) y bola de helado opcional. Lo bueno de estos platos era que no se te podía engañar, porque los ingredientes estaban todos a la vista y sabías perfectamente qué te estabas comiendo. Así crecimos los niños de los años setenta: sabiendo la verdad de los platos. Y quien dice la verdad de los platos dice la verdad de la vida, ¿no? Algo completamente diferente a lo que se ve en los menús de hoy. Resulta que te traen unas hojitas de lechuga con helado de aderezo de anchoas, queso parmesano y polvo de recado negro sobre un caldo clarificado de clorofila y tú lo que ves en el plato de diseño es una ensalada César de toda la vida. Y para decir croquetas te pueden ofrecer un bombón de bechamel envuelto en tempura de pan hidrolizado. Maravilloso. Menudo nombre le han puesto a las croquetas de la abuela. Y una hermandad de hortalizas en un abrazo de tomate resulta ser un pisto manchego. En fin, para qué seguir, la verdad. Con la comida se nos engaña a base de bien. De lo cual se desprende que lo mismo puede ocurrir con todo lo demás. Con la vida en general, como decíamos.