En casa mantenemos acaloradas discusiones por muchos temas, pero uno de los más fogosos es el que se plantea cuando jugamos al Risk. Para el que no lo conozca, es un juego de estrategia con un mapa mundial en el que se despliegan tantos ejércitos como jugadores. En la última partida, con funestos resultados para mí, inicié una invasión por Sudamérica e intenté abrirme paso para quedarme con toda Europa. Perdí muchos soldados y me dejó débil y tiritando. Tanto, que mi hija mayor, en un ejercicio sublime de desagradecimiento, empezó a darme una tunda que me dejó sin resuello. Yo tenía por objetivo conquistar América del Sur y Europa. Mi hija, matarme a mí. Ingrata. La voracidad de una chiquilla de doce años con las hormonas en plena eclosión no es nada comparado con la locura obscena de Donald Trump, que no duda en señalar que quiere comprar Groenlandia. El problema es que al presidente americano nos lo tomamos como a una adolescente de doce años. Pero Trump ya viene resabiado y con sed de venganza y ahora viene a saldar cuentas. Ya se conoce los trucos y sus hijos, una dinastía presidencial en ciernes, apoyan con emoción a su padre. La conversación con la presidenta de Finlandia, dicen altos funcionarios europeos, duró 45 minutos y acabó mal y con violencia. Los dados de Trump están ansiosos por hacerse con territorios y todo lo que haga falta. Sus compañeros, los magnates de la red, están ansiosos de dar el salto al mundo físico. Ahora miro de reojo cómo una aerolínea estadounidense pretende incrementar sus conexiones aéreas directas a Palma. Trump juega fuerte al Risk y nosotros somos parte del juego.