És el que molta gent sentim davant la presidència de Trump. Semblava impossible que això pogués arribar. Però ha arribat. El negacionista del canvi climàtic, de la igualtat de sexes, de tot allò que significa avanços socials i progressistes... És un fanfarró amb tot el tema de les guerres. El que cerca és tancar les fronteres i es troba recolçat pels multimilionaris del món. Serà el dirigent més poderós els propers quatre anys sense massa contrapessos, pel que sembla, i amb una expansió de l’extrema dreta per tot el món. Fa por, no hi ha dubte.

Les mesures contra la immigració són un altre cavall de la seva batalla: expulsió de treballadors llatinoamericans, principalment, i impediment de que puguin entrar de forma ordenada al país. Ens sembla que tendrà total impunitat per fer el que vulgui aquesta nova administració: sense regles, sense normes, tot per afavorir als mega-rics del planeta, amb les seves dèries d’arribar a no sé quin planeta llunyà. L’atac a les dones és una altra mostra de la prepotència del nou president, un delinqüent sancionat, que ja té un expedient, però que ben segur tractarà d’autoexculpar-se fent servir la seva posició. La nova Administració estarà formada també per la influència de multimilionaris, que estan actuant amb una forta pressió de tot tipus, tant a les xarxes socials com a les mediàtiques i polítiques, per recullir els fruits de les seves apostes de suport a Trump. El tema és greu, fins el punt de que s’estan enviant comunicacions a funcionaris per tal de que denunciïn si altres funcionaris han vist actuacions favorables a les dones, per exemple, en el seu treball. Tot això és terrible i s’insereix en la postura dels multimilionaris per reduir personal i gent a l’Administració. Endemés, les declaracions de Trump a diferents fòrums internacionals no poden ser més alarmants, amb amenaces molt directes cap a tots aquells que no li donin suport o que desobeeixin les seves ordres. És una visió que sembla molt a un emperador, més que a un líder de la principal potència del món.

S’ha obert una nova fase de retrocés en tots els sentits, tant socialment com culturalment, i tot es redueix a les ocurrències, algunes ja molt pensades i amb un muntatge molt televisiu, de Trump i els empresaris que l’acompanyen. El que resulta més sorprenent, i no ho puc entendre, és que dones, immigrants, negres, vulnerables... l’hagin votat, l’hagin cregut, li hagin donat aquesta nova oportunitat a un personatge tan sinistre. Sí, tenim por. No és de covards reconèixer-ho.