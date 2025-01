Ave, César! Morituri te salutant. Dicen que esta es la frase que los gladiadores pronunciaban antes de comenzar sus combates en el Coliseo de Roma: «¡Salve, César! Los que van a morir te saludan». Hoy en día ya no hay combates de gladiadores, pero sigue habiendo muertos por violencia en las guerras anacrónicas que estallan por doquier. Digo anacrónicas porque siguen las pautas de la Segunda Guerra Mundial, menos en el uso de la bomba atómica, porque es sabido que si se desata una guerra nuclear, adiós muy buenas. Ahora, los nombres que suenan son Trump, Putin, Netanyahu... Creo que nadie ha saludado a míster Trump con la frase «Hail, ¡Caesar! Those who are about to die salute you». Pero van a morir muchos, siempre mueren muchos bajo los regímenes poderosos, sean de derechas o de izquierdas, con mandatarios como los que ya figuran en los libros o como los actuales. Nos hemos acostumbrado a ver muertos en la tele. Otra cosa sería ver desnudos explícitos y en cambio la frase sería inocua si afirmara que los que van a joder te saludan. No hay película en la que no haya peleas y a lo mejor dos tetas y un culo masculino. Esa es la verdad, pero la verdad no puede decirse, tanto es así que el refranero dice que, en la guerra, la primera víctima es la verdad. La guerra no determina quién tiene razón, solo la tiene quien gana. La guerra es el arte de destruir a los hombres, la política el arte de engañarlos. En la guerra, los soldados son los que mueren y los generales los que ganan la gloria. No hace falta ponerse romántico, pero las guerras napoleónicas causaron unos siete millones de muertes. La Guerra Civil española causó un millón de muertos. Las guerras mundiales causaron más de cien millones de muertos. Si se produjera una guerra nuclear, los muertos serían incontables, entre otras cosas, porque no quedaría nadie para contarlos. No es una posibilidad descabellada, las espadas están en alto y un futuro de la humanidad en paz, con una civilización avanzadísima, casi resulta utópico. Ya ven, yo solito lo he arreglado todo.