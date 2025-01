Passat Sant Sebastià, torna la rutina sana, aquella que cura i t’incorpora a la vida. Ha finit el temps de l’abundància i de la fastuositat. S’apaguen els foguerons i els focs artificials ja són història. Quan tot tornava a la rutina, ha arribat Trump amb aquelles mateixes formes que sostenien els antics emperadors romans decadents que, amb el seu messianisme, es disposaven a encendre el món.

«Jo no som llamp», és una expressió que es diu de qui no vol fer les coses tan de pressa com els altres voldrien. Trump ja ha començat a actuar com un llamp i aquesta sembla que serà, almenys de bon començament, la forma d’impactar un món fet de convencionalismes i de pràctiques de format lent, gris i políticament correcte. Potser alguns s’hauran sorprès observant Abascal entre els convidats a l’acte de presa de possessió del president dels Estats Units. Abascal ha anat a Washington a donar suport a l’indult dels assaltants del Capitoli el 2021. L’amnistia i l’indult són legítims quan la revolta és en nom de l’ordre. Mig món està de dol i abandona xarxes socials tòxiques, mentre l’altra mig pensa que ha arribat el moment de purificar definitivament un món anestesiat per comunisme igualitari. Davant aquest escenari, fins ara fascinant i mengívol però que comença a ser vomitiu, convé preparar-nos per donar suport a altres estils de vida, més plens, més integres i molt probablement més constructius.

Amb la voluntat d’implementar la mirada local, seguint el ritme de la festa potser val la pena valorar IB3 i els mitjans de comunicació locals per posar en valor alguns dels trets propis del país. Amb Sant Honorat, Sant Antoni i Sant Sebastià, tot Mallorca suplicava «Minerva» i somiava un futur on certes tradicions modernitzades preparin una nova primavera i obrin horitzons de futur. Hem pogut percebre com les Balears tenen encara musculatura i se senten poble. La gent jove de la Part Forana és viva. Aquesta mateixa vida, cada cop més global i endimoniada, apareix marcada pels alguns valors diabòlics. Aquesta mateixa constatació podria ser artificial i poc consistent. El temps dirà. Al mateix temps, també hem assistí a un augment de festes alternatives, sobretot en els contextos urbans, però una cohesió social i una identitat que convé destacar en la Part Forana, ben diferent del món rural que dona suport a Trump. Aquest dies també hem pogut veure el diputat Jorge Campos atent a missa, escoltant un sermó on es glosava la rellevància i simbologia popular dels Cossiers. Sorprenentment, cal destacar l’esperit reivindicatiu i innovador del Moviment Mallorquinista.