El discurs de l’any segurament haurà estat, també, el discurs més idiota de l’any i del segle. Donald Trump és, com a orador, el més incompetent que he vist mai. Com a polític i com a ésser humà, no cal dir res que tothom no sàpiga. El seu discurs de presa de possessió com a president dels Estats Units d’Amèrica ho va acabar de confirmar. Parlar de presa de possessió ja ho diu tot. Les seves paraules estaven farcides de menyspreu i d’odi al món sencer. Va ser un discurs de ressentiment i revenja, d’amenaces a tort i a dret. Fins i tot, els ‘seus’ no se’n podien avenir del que estava dient l’individu al capdavant del país més poderós del planeta. Supera tot el que en el seu dia va dir Carlo M. Cipolla sobre aquesta malaltia universal que és l’estupidesa. A més de groller, el discurs de l’any i del segle va ser d’una agressivitat fora mida. Tot el que va dir ho digué en nom propi, com si ell fos l’amo del món i de la bolla. Ple d’incoherències i de contradiccions, de falsedats i de grans mentides. I, a més, ho deia convençut de que estava cantant a tothom les veritats universals més brillants i raonables.

En mans de qui ha posat el món la seva governabilitat? Jo encara no m’ho acabo de creure, i això em fa pensar que Donald Trump no complirà els quatre anys de govern que «democràticament» li corresponen. Passarà alguna cosa que ho impedirà. Donald Trump es creu ser Déu o el seu enviat. Però, vaja quina mena de Déu! Amb ell ens esperen calamitats i naufragis de tot tipus. Aquest homenet, aquesta càgola merdançana, no respecta res ni a ningú. És el representat de la part més baixa, inculta i més fosca i més analfabeta de la humanitat. Crec que ara mateix, com a rei de tots els estúpids de la terra, és la persona més perillosa que existeix i, alhora, per a més inri, es fa acompanyar de gent com Elon Musck i companyia. Quina colla. Com deia el propi Cipolla, no hi ha cap malfactor que sigui tan perillós com un estúpid. Només el dimoni. Amb estupidesa i bona digestió, un home és capaç de fer qualsevol disbarat. Per això li desitjo a Donald Trump les pitjors males digestions possibles. És un mal incurable.