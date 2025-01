omo nos hemos vuelto tan audiovisuales, y todo se resuelve mediante pantallas, cada vez es más necesario gesticular para que te vean. La sociedad del espectáculo, que pronosticó el filósofo francés suicida Guy Debord hace más de medio siglo, está degenerando en sociedad de la gesticulación, y a quien no se adapta se lo lleva el viento. Trump no sería otra vez presidente de los Estados Unidos si, haciendo y diciendo lo mismo, gesticulase menos. El éxito está en gesticular muchísimo, como los actores españoles de toda la vida y su vasto repertorio de muecas para enfatizar. O sobreactúas o no actúas.

Ya habrán visto cómo gesticula el otrora inexpresivo y adusto señor Feijóo, por no hablar de titanes de la gesticulación como el argentino Milei o el propio Musk. Sí, estoy poniendo ejemplos muy de derechas, pero es que la derecha siempre se adapta mejor a los cambios sociales y vientos de la historia. Cuando los analistas hablan de la oleada de ultraderechas, olvidan destacar que dicha oleada llega gesticulando, braceando y moviendo las manos, por lo que parecen más al ocupar el doble de espacio. No es que la izquierda no gesticule (aquí gesticulan hasta las ratas), es que no da la talla gesticulando, gesticula poco para las exigencias de la actualidad.

Hay que gesticular más, en definitiva, observen con que intrepidez gesticulan los que saben hacerlo, como si los guiños, visajes y manoteos les saliesen del alma y formasen parte de su naturaleza. Antes la política era discursos y forcejeo, ahora es gesticulación. Pero no sólo la política, donde el gesto es el rey, porque hasta los escritores redactan textos gesticulantes, y poner caras en lugar de signos de puntuación si aspiran a ser leídos. Sintaxis gestual, se podría decir. Internet es pura gesticulación, las pantallas te escupen si no gesticulas. La verdad o la mentira suelen depender de una mueca, un movimiento de cejas, una mirada desafiante o la mayor apertura de la boca al hablar. Los sordos expertos en lectura labial nos quedamos atónitos viendo las cosas que hacen algunos con los labios. Quizá no saben lo que dicen, pero cómo lo gesticulan. La gesticulación es el contenido, el argumento y el mensaje.