España vive una situación insostenible y próxima al bloqueo. Lo sucedido este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, cuando el Gobierno fue incapaz de aprobar el decreto ‘ómnibus’, lo dejó bien claro.

La subida de las pensiones, del salario mínimo o la gratuidad del transporte público son sólo algunas de las medidas que no pudieron salir adelante. PP, Vox y Junts se negaron a aprobarlas, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez las incluyó todas en un mismo decreto para forzar que la oposición las aprobase.

Este chantaje político es inadmisible. El PP ha dejado claro que la revalorización de la paga de los pensionistas sí está dispuesto a aprobarlo, siempre que se vote en solitario. Sin embargo, el Gobierno no lo ha aceptado y culpa a la oposición de tener que bajar las pensiones, tras haberlas subido en enero.

A mi modo de ver, Sánchez debería convocar elecciones generales. Está claro que ya no cuenta con los apoyos que le hicieron presidente del Gobierno y no puede pretender que el PP le preste sus votos para mantenerse en la Moncloa.

El Gobierno ya no pudo aprobar los Presupuestos Generales del Estado en 2024 y tuvo que prorrogar los de 2023. Esto ya está teniendo consecuencias importantes como que el Ministerio de Transportes no está pagando a las compañías aéreas todo el dinero que han adelantado para el descuento de residente.

El líder socialista ya anticipó las elecciones en 2019 porque no pudo aprobar los Presupuestos. ¿Por qué no lo hace ahora? Es importante tener en cuenta que Sánchez no ganó las elecciones generales, aunque sí logró el apoyo legítimo del Congreso para ser investido presidente del Gobierno. Sin embargo, ahora lo ha perdido y los ciudadanos deben elegir a sus representantes.