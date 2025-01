Hombre, a ti te buscaba yo! A ver, a ver, ya me estás diciendo qué es lo que opinas del cartel.

-¿Cartel?

-¡El cartel para las fiestas de Sant Sebastià, ese que ha sido tan polémico y tan discutido, y del que todo el mundo ha estado hablando hasta hace nada, hombre!

-Bueno, pues no sé, supongo que lo de cada año: que es un cartel donde hay colorines, y donde se ven cosas, y…

-Que no, que no, que es indignante, que eso no se puede hacer porque es una ofensa al buen gusto y a los valores tradicionales, que aquí somos una gente que defendemos lo nuestro y lo auténtico, y eso son cosas que no se pueden consentir. Si hacen eso con nuestro patrón más sagrado, ¿qué irán a hacer con otras cosas?

-¿Te refieres a cosas como la vivienda, el paro, la sanidad pública, la educación…?

-No empieces con eso y te olvides de lo importante, que aquí lo sagrado es sagrado, y estas cosas sólo les hacen gracia a cuatro que son como ellos. Yo por mi parte pienso protestar: ya he puesto unos cuantos mensajes en redes sociales, porque esto no puede seguir así. ¿A dónde vamos a ir a parar, si permitimos estas mamarrachadas?

-Mira, yo es que, como soy raro, no tengo ni idea de a cuál de todos los carteles te estás refiriendo exactamente, ni por qué. Así que el año que viene ya volveremos a hablar del tema, no te preocupes, que ahora que ya han pasado las fiestas hay que encontrar otras cosas con las que entretenerse.