La reobertura de la Residència Miquel Mir és un moment important per a Inca, no només pel seu valor com a servei assistencial, sinó també per l’estima que aquest espai desperta entre els ciutadans i per la seva significació en la història de la nostra ciutat.

Aquest emblemàtic edifici, conegut antigament com la ‘Casa Cuna’, va ser projectat l’any 1928 per l’arquitecte Josep d’Oleza Frates. Les obres es van reprendre després de la Guerra Civil, i el 1945, durant les festes patronals de Sant Abdon i Sant Senén, es va inaugurar oficialment com l’Hospici d’Inca, atès per les Germanes de la Caritat. A finals del segle XX, l’edifici va ser ampliat per adaptar-se a les necessitats del moment, i l’any 1982 es va crear la Fundació Pública Residència Miquel Mir, sota els auspicis de l’Ajuntament, per gestionar aquest centre assistencial.

Aquest espai va ser un referent en l’atenció als nostres majors fins a la tardor del 2018, quan es va tancar per tal d’adaptar-lo a les noves exigències sanitàries i garantir-ne la sostenibilitat futura. En aquell moment, l’Ajuntament d’Inca i el Consell de Mallorca varen signar un conveni per a la cessió d’ús de l’edifici durant cinquanta anys. Així, el Consell, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), assumia la gestió del centre i la responsabilitat de dur a terme una reforma integral.

Ara, després de gairebé set anys, la Residència Miquel Mir torna a obrir les portes com a part de la xarxa pública de centres assistencials. Aquesta reobertura és una gran notícia per a la ciutadania d’Inca, especialment per a la barriada de Sant Francesc, que sempre ha tengut una relació especial amb aquest equipament.

Tot i així, lamentam que aquest important pas no hagi comptat amb la participació de l’Ajuntament ni amb una inauguració pública que impliqui els veïnats i totes les persones que han treballat per fer possible aquest projecte. Demanam, per tant, un acte públic que permeti a la ciutadania compartir la satisfacció d’aquesta fita i reconèixer l’esforç col·lectiu que ha fet realitat la reforma i la reobertura de la residència.

La Residència Miquel Mir és, i ha de continuar sent, un símbol de solidaritat i de cura per als nostres majors. Des de l’Ajuntament, reafirmam el nostre compromís per treballar conjuntament amb l’IMAS i garantir que aquest equipament segueixi oferint un servei de qualitat que respongui a les necessitats de la nostra gent gran.