En esta cinta, Wang Xiaoshuai (2019) relata la transformación de China a lo largo de cinco décadas. El pasado día 16, la embajadora de España en China Marta Betanzos desgranó en el Cercle d’Economia algunas de las fortalezas y debilidades del país asiático. Resaltó su organización basada en méritos y lento ascenso en la escala jerárquica de personas muy capacitadas -la biografía de Xi Jinping es una muestra- y los continuos análisis, rigurosos y de alto nivel. Un segundo aspecto notable es su expansionismo respetuoso y no depredador. En las grandes infraestructuras que China desarrolla, tanto dentro como fuera del país -el megapuerto peruano de Chancay es un claro ejemplo- se emplea personal chino y hasta las grúas se llevan desde China. Las operaciones que este país promueve en el Sur Global (que no es ni sur ni global) se financian a través del Banco Asiático de Inversiones. Esta entidad, que ya es acreedora de 150 países, se rige por la armonía y el desarrollo pacífico, sin exigir bases militares a cambio, ni condicionar los fondos a reformas políticas. En tercer lugar, frente al expansionismo occidental, que requiere recursos externos constantemente, China busca obsesivamente su propia autosuficiencia. Es verdad que hay mucho control y no hay elecciones, pero un chino podría responder: ¿democracia para que cuatro ultra ricos dirijan el país a su antojo? Biden alertó del peligro de esos grupos de presión, como lo hizo Eisenhower en su despedida. Pero en China preocupan los 280 millones de ancianos (20 % de la población) con 60 o más años, la edad de jubilación y su pirámide poblacional, resultado de la política del hijo único; en España la población superior a 60 años es el 25,8 % y los pensionistas el 19 % (datos 2024). Decir en los últimos momentos: «hasta siempre, hijo mío» (en singular) es el heraldo del colapso del sistema de pensiones (lo ideal serían 3 personas activas por pensionista), una debilidad compartida.