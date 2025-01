Aparcar el cotxe a Palma és un problema molt greu per la falta d’espai i pàrquings. Contínuament podem veure als diaris les queixes dels veïnats de distintes barriades dient que han de voltar una hora per trobar aparcament; això suposa cremar benzina, contaminar i dificultar el trànsit, si directament anessin a la seva plaça de pàrquing, tot això ens estalviaríem. Tancar els ulls i esperar que se solucioni tot sol no resultarà, cal prendre mesures abans el problema es faci més greu. A les Balears tenim més d’un milió de cotxes matriculats, més de 75.000 de lloguer, i a això l’hem d’afegir que cada any comprem més de vint mil cotxes, són xifres esgarrifants.

A Mònaco, la solució que han adoptat ha estat crear una gran xarxa d’aparcaments públics soterranis per tota la ciutat, pràcticament tots d’ús exclusiu pels veïnats, o amb molt poques places de rotació i amb una app que t’indica les places lliures de cada aparcament a temps real. El més proper a la ciutat vella té 1.800 places repartides en quinze nivells. També té dos aparcaments dissuasius de franc als afores de ciutat, molt ben comunicats. A tots els aparcaments la primera hora és de franc. Dins la ciutat, hi ha més de 40 aparcaments amb unes 15.500 places en total, per a uns 38.000 habitants, el que significa una plaça d’aparcament per cada 2,45 habitants. A Palma tenim 14 aparcaments municipals amb 6.260 places en total per 423.400 habitants, i això suposa una plaça per cada 67,6 habitants, la diferència és abismal.

A Brussel·les, altra ciutat europea molt avançada en mesures mediambientals, han optat per fer el centre zona de baixes emissions i aparcaments de trànsit Park and Ride (P+R) a l’extraradi i afores de la ciutat, aquests aparcaments són molt barats i tots tenen connexió amb metro, autobús o tramvia. Tres dels aparcaments dels afores són de franc. Jo vaig aparcar al de Céria Coovi de 1.263 places, un edifici de cinc pisos que en sortir ja tens l’entrada al metro que et durà on vulguis del centre de la ciutat. Aquestes són dues ciutats de les quals es poden copiar idees.

S’ha de millorar el transport públic, acostumar-se a utilitzar-lo, deixar d’usar el cotxe, fomentar la bici i prendre mesures perquè no entrin cotxes a Palma, però al mateix temps resoldre on guardem els cotxes per evitar la congestió.