Del cambio climático, lo que no cambia nunca en nuestro clima es la lluvia en Sant Sebastià, aunque siempre podría ser peor, mire Los Ángeles como se ha puesto con lo del fuego. En fin, en Palma, capital del turismo centroeuropeo, celebramos el patrón en enero, lo que viene siendo la desestacionalización institucional de toda la vida. Mejor así, oiga, que quede algo en el calendario para disfrutar, en familia, las calles de Palma sin ir sorteando turistas errantes. No obstante, mientras esperamos que llegue la cita de la Revetlla, ya nos hemos tirado del moño con los carteles. Que aquí cuando no es una cosa es otra. El Sant Sebastià Q+ nos ha obsequiado con una gráfica irreverente que invita más a una orgía sadomasoquista que a otra cosa. Muy propio de unas fiestas patronales inspiradas en la figura de un santo varón. Todo muy normal. Que no digo yo que no sea interesante. Sus organizadores se relamen diciendo que ha llamado la atención. Eso tiene poco mérito, lo sabe cualquiera. Lo difícil es tener notoriedad sin herir a nadie. No saben. Mientras, en el lado oficial de las cosas, el Ajuntament se ha quedado con una pintura del artista Rafa Forteza, que por lo menos, no parece que tenga la intención de ofender. Para gustos colores y para hacer lo de siempre ya están los de siempre. Cuando el listo apunta a la luna, el tonto mira el dedo.