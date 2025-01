Decía Paul Bowles, el escritor que tan bien comprendió el alma humana, «The only effort worth making is the one it takes to learn the geography of one’s own nature» (’El único esfuerzo que vale la pena es el que se necesita para aprender la geografía de la propia naturaleza’). En una época en la que la tecnología marca el ritmo, las ideas se ejecutan sin debate y la desconexión humana alcanza niveles alarmantes, esta frase adquiere un peso profético.

Estamos inmersos en un mundo donde los conflictos no solo proliferan, sino que se convierten en el escenario inevitable para existir. Con 56 conflictos activos en el planeta, vivimos bajo el yugo de alianzas que desintegran la convivencia. Esa delicada trama que une a los individuos, se desmorona ante el avance de una tecnología que a menudo separa más de lo que une, erosionando vínculos familiares, vecinales y sociales. Ante este panorama, la Fundación Euroafrica con una misión que trasciende lo inmediato, apuesta por tender puentes intercontinentales y reconstruir el tejido social a través del diálogo. En este espíritu, nace el primer Foro de Convivencia, un espacio donde algunas de las grandes preguntas de nuestro tiempo encontrarán respuesta. El Foro de Convivencia comenzará esta semana online y se clausurará en un gran acto en Barcelona el 27 de febrero, con un objetivo ambicioso pero necesario: replantear la realidad actual y ofrecer soluciones concretas. Desde las fronteras físicas y simbólicas hasta la educación y la construcción de una nueva ciudadanía, expertos nacionales e internacionales se reunirán para debatir los conflictos sociales que vivimos y los que se avecinan. Los resultados de estas discusiones se plasmarán en un manifiesto de recomendaciones dirigido a la sociedad civil, las altas instituciones y las entidades afectadas. Este documento no será solo un diagnóstico, sino una hoja de ruta para una convivencia más saludable y sostenible. La buena convivencia no es un lujo, es una necesidad. Afecta nuestras vidas desde que salimos de casa por la mañana hasta que regresamos a la cama por la noche. Es el hilo invisible que conecta a niños en las escuelas, pacientes en los hospitales y vecinos en los barrios. Sin ella, cualquier aspiración de modernidad o progreso se queda en un sueño vacío. Pero ¿cómo lograr una buena convivencia en un mundo tan fragmentado? El foro buscará responder a esta pregunta desde diversas perspectivas, analizando cómo construir puentes en lugar de muros y cómo redescubrir la empatía como eje central de nuestra vida colectiva. En tiempos marcados por el odio, la desconfianza y la ruptura, la Fundación Euroafrica ofrece una alternativa clara: el diálogo. Como decía Bowles, conocer nuestra propia naturaleza es el primer esfuerzo necesario. Solo así podremos reconocer al otro, no como un enemigo o una amenaza, sino como un compañero en el complejo mapa de la humanidad.