Això de Trump s’està posant d’allò més divertit, i encara no ha jurat el càrrec. Fa bé d’esperar per Sant Sebastià, perquè el personatge s’hi avé com la pesta al remei. Com sempre, el primer i gairebé l’únic que cal advertir és que aquest home i els molts que s’hi senten representats posturegen com paladins del liberalisme i fins i tot del llibertarianisme quan són, en realitat, vells vehicles del màxim intervencionisme. Tot indica que Trump inaugurarà el mandat obsequiant amplis indults als assaltants al Congrés, controlant al màxim els mitjans d’informació (inclosos els digitals) i fins i tot amenaçant d’emprar l’exèrcit per ocupar Groenlàndia i el canal de Panamà i ves a saber quines terres més, i qui negaria que això són exemples del més groller intervencionisme, de la genuïna apropiació de l’estat per satisfer interessos particulars. I això per no parlar de temes com el gènere o l’avortament, terrenys on la hipocresia esdevé regla per als qui, en teoria, proclamen la màxima llibertat sobre les eleccions vitals de cada ciutadà.

De moment Trump ha amenaçat als groenlandesos ni més ni manco que amb el càstig de fer-los forçosament nord-americans (més intervencionisme!), i el tret li ha sortit per la culata. Les autoritats daneses, l’estat al qual pertany la gran illa, li han respost que vagi alerta, perquè potser seran alguns estats de la Unió que voldran incorporar-se a la corona danesa. Per què? ¿Potser perquè el 70 % del treballadors danesos estan sindicalitzats, els salaris i els beneficis socials són dels més alts del món, o perquè tothom hi té accés a una sanitat pública de qualitat, a educació i unes prestacions socials envejables? ¿O perquè l’esperança de vida, la qualitat dels serveis públics, els nivells educatius (inclosa la universitat gratuïta) i la seguretat són molt més alts que als Estats Units? Alerta que els estats més avançats de la Unió, com ara els de Nova Anglaterra o els de la costa oest, de Califòrnia fins a Canadà i tots els que toquen el veïnat del Nord, no comencin a plantejar-s’hi un USAexit. Si són tan liberals i fins i tot llibertarians, organitzar els referèndums serà bufar i fer ampolles. Com deia aquell, «veurem coses grosses...».