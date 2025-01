Como iba diciendo, son tantas y tan variadas las cosas que no entiendo que con ellas podría hacer una escalera hasta el cielo. En realidad no quiero ninguna escalera tan alta; me conformo con la que tengo en casa para poner las cortinas. Pero no me dirán que la metáfora no sea bonita. En fin, que hace unos días oí -que no escuché- que hoy estamos más comunicados que nunca. Me pareció una frase digna de alguna pequeña reflexión, toda vez que a mí me parece que no es verdad (y si es verdad yo no lo entiendo). Pongamos que esta afirmación tenga como base principal a los smartphones, esa absurda prolongación de nuestros brazos que en cuestión de segundos se expande por todo el universo. Pues bien, yo creo que, lejos de comunicarnos y acercarnos, nos aleja. ¿Alguien podría haberse imaginado que dos personas que comen juntas o pasean juntas o miran la tele juntas o lo que sea que hagan se encuentren cada una en un plano diferente? Amigos que quedan y, sentados en el bar, se ponen a manosear el artefacto y ni se dicen nada, familias que pasan las veladas juntas pero cada uno de sus miembros está por ahí (tal vez uno en China, otro en Australia y el último en el patio del colegio). Esto es lo que apreciamos constantemente. Por otro lado, escudriñando los contactos que tengo yo en el Whatsapp, puedo afirmar honestamente que me podría quedar con una docena. Los hay que ni siquiera sé quiénes son. Con la docena buena tampoco es que esté más conectado, puesto que la excusa de mandar un mensaje hace que no hablemos como antes. A mí me gustaba hablar por teléfono y escuchar -que no oír- lo que alguien me contaba. Podía pasarme horas charlando. Ahora te escribo ‘cómo estás’ y, si acaso, te mando un corazoncito. Hala.