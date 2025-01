Con la Transición se consiguió superar el trauma del régimen franquista. Hasta que llegó el trágico Zapatero y se sacó de la chistera el reinvento del guerracivilismo. Cuando sus mentiras e incapacidad para la gestión lo mandaron a su casa, respiramos aliviados hasta que llegó el actual césar Sánchez. Recogió y utiliza como embajador preferente las maneras del expresidente. Ha instaurado un auténtico régimen. Ha recortado todos los logros de la Transición. Está manipulando la democracia de su partido para imponer a sus peones en las autonomías. Pretende que desde el ministerio que gobiernan se promocionen para las próximas elecciones. Practica el nepotismo más rancio con esposa y hermano. Ha llevado a las Cortes lo que fuera menester para apoderarse de todas las instituciones. Ha destruido todo tipo de dialogo. Compra con nuestros impuestos a las autonomías que precisa para perpetuarse, creando injustas ventajas respecto a las demás. Tiene tan asumido su deseo de ser el jefe del Estado y eliminar al Rey, que como no puede hacerlo, intenta ridiculizarlo, aunque consigue el efecto contrario. En Valencia y ahora con el vodevil zafio, cutre y anacrónico festival del cincuentenario de la muerte de su parodiado Franco.

El Monarca ha salido reforzado y él ha mostrado su lado cobarde. Yo mismo he corrido delante de los ‘grises’ para luchar por la democracia. Tengo amigos que fueron hostiados hasta sangrar. La mayoría de los que vivimos aquello ya lo hemos superado. Él no había nacido. Ahora este advenedizo trepa que no lo conoció ni padeció nos quiere devolver medio siglo atrás para identificar la oposición conservadora con el régimen franquista e infundir el miedo. Es la estrategia que utilizó para llegar a Moncloa. La última perla, presentar una ley para proteger a sus allegados de una muy posible imputación y eximirse de la posibilidad de que algunos actuales y pasados miembros de su Gobierno sean imputados. Manipula RTVE. Intenta amordazar el Poder Judicial. Su régimen tiene demasiadas similitudes con el franquista. Cierto que al suyo no se le conocen asesinatos físicos. He utilizado el adjetivo físico, porque hay muchas maneras de eliminar a los adversarios. El Régimen que padecemos crea injusticia social y diferencias humillantes entre las autonomías. Destruye con impuestos a la clase media, que ha sido el mayor logro desde que éramos un país hundido en la pobreza. Es hora de que los intelectuales y la sociedad civil reaccionen y se manifiesten de forma clara censurando esta parodia. Necesitamos democracia, proteger los logros conseguidos en este último medio siglo. La obsesión para dividirnos llega al paroxismo con esta ópera bufa y estrafalaria del cincuentenario. Esto ya no le interesa a nadie, no tiene sentido. No necesitamos que nos eduquen. Solo tenemos futuro si volvemos a los pactos, al diálogo y a la concordia.