Querido Donald: He visto que andas buscando una isla para comprar o, si llega el caso, invadir. ¿Por qué no dejas Groenlandia tranquila y nos haces un favor y pujas por Mallorca? Aquí tenemos buen tiempo casi todo el año, no nos faltan votantes de derecha y extrema derecha con los que te sentirías perfectamente identificado, podrías poner aranceles a la crema solar -seguramente el producto más consumido en Baleares- y las escalas de la sexta flota americana y la base en el Puig Major ya han hecho que seáis un poco simpáticos.

A la gente de Mallorca le gustan los westerns de John Wayne que ponían en nuestras cadenas locales y las pelis de Van Damme o Steven Segal o las de yanquis salvando el mundo. De hecho ya somos un poco vuestros, y si queréis podemos poner sobrasada en las hamburguesas. Cómpranos y déjanos ser una estrella más y ser, por fin, tan importantes como, por ejemplo, Oklahoma.