Aquesta setmana és la millor per malparlar del Nadal: després els dies passen i el personal oblida aquest període inflat que culmina en el lament de menjar massa, beure massa (alcohol) i gastar massa abans d’afrontar, i quin remei, el nou any. N’hi ha que invoquen els infantils consells dels psicòlegs per fer-ho, darrerament amb la mística del blue-monday (l’amarg tercer dilluns de gener, el dia més trist de l’any segons la femta pseudocientífica), i fins i tot qui fa del rebuig del Nadal tota una ideologia, com ara Tom Flynn, que a The Trouble with Christmas explica el Nadal com la nau capitana de les societats preil·lustrades i un sector del calendari que haurà de ser superat algun dia, perquè: «Viure sense religió, sense rituals i sense supersticions arribarà a ser atractiu per a moltes societats, i en el futur ens veurem coherents i còmodes fent-ho».

Pot semblar que Flynn anava fort, però vista la cínica apropiació ultra que pateix el Nadal, en tots els aspectes, algú s’ho podria plantejar en el futur. De moment, és visible l’acord que un Nadal estès a tot l’any seria insuportable (emocionalment, econòmicament i energèticament, i no diguem quant al trànsit i les insídies de la publicitat i les musiquetes pròpies d’aquesta època), i això ja palesa que aquesta porció del calendari no és tan paradisíaca com sembla. L’entusiasme forçat, individual o col·lectiu, sempre resulta sospitós, tant si raja dels governs com de la trona d’algun predicador, i no es coneix cap llibre sagrat, tradicional ni nou, que faci obligació, i ni tan sols propaganda dels regals, les reunions familiars i el kitsch de la decoració nadalenca, que més aviat hauria de ser motiu d’infern. I no oblidem que, sense ànim de xafar la festa però obrint camí a les futures generacions que algun dia arribaran a la societat racional, nosaltres tenim a disposició del món uns bons punts de partida per explicar que al Nadal no és pas or tot el que lluu, per exemple allò de la Sibil·la que «Del Cel gran foc davallarà, com a sofre molt pudirà la terra cremarà ab furor la gent haurà molt gran terror. / Llavors ningú tindrà talent d’or, riqueses ni argent esperant tots quina serà la sentència que es darà».