Este año me gustaría ir por primera vez a Estocolmo y a Campanet, donde tampoco he estado nunca. Tengo una lista de lugares de Mallorca en los que no he puesto el pie en mi vida y otra no menos larga con lugares de fuera de la isla donde no debería haberlo hecho. Pero supongo que todos guardamos historias parecidas en nuestra mochila. Viajar es lo que tiene. Durante un tiempo creemos que cuanto más lejos y peor, mejor. Todos hemos hecho fuera de casa colas mucho más largas que las que aquí hemos ignorado con mucha más altanería que causa. Yo fui a Manacor mucho antes que a París, pero desde entonces he vuelto a París más veces de las que lo he hecho a Manacor y a Petra juntos (ya sé que no hay excusa porque el tren lleva un par de años siendo gratis, pero ni aun así, oigan). Incluso en algunos barrios de París he estado más que en mucho barrios de Palma y me he gastado más dinero en cafés en las terrazas de Saint German des Prés yo solo que en la del bar Bosch con las novias que he tenido (aunque he estado igual de apretado y he pasado el mismo frío). En Nueva York estuve por primera vez antes que en Sencelles y espero que nadie me pregunte nunca en cuál de los dos lugares habría preferido vivir de ser rico y famoso o pobre y feliz. En Búger tampoco creo que vayan a verme si alguien no me lleva y a Kabul ahora ya sé, por fin, que no iré jamás.