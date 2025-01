memento. Del lat. memento ‘acuérdate'.

1. m. compilación (obra que reúne informaciones).

2. m. Rel. Cada una de las dos partes del canon de la misa, en que se hace conmemoración de los fieles vivos y de los difuntos.

En el momento de escribir cualquiera de las Tribunas publicadas hasta la fecha y con la imperiosa necesidad de llamar su interés, valorado lector, hago mis mementos, con sumo cuidado me detengo a discurrir con particular atención y estudio lo que me importa; lo que nos está obligado a significar.

Uno no puede desprenderse con comodidad de sus ideologías, creencias, gustos o preferencias; algunas transcendentes, mientras que otras insustanciales, pero todas piezas imprescindibles a la hora de componer la propia personalidad, con la que un servidor afronta cualquier jornada, cada reunión, todo coloquio y el total de las reflexión.

Hoy es un día especial, en el que merece la pena pasear en cuanto los rayos del sol calientan mínimamente las calles de nuestra ciudad, cruzar plazas y parques; será fácil oír risas y alegres gritos, tras los que descubrir a los más chicos disfrutando de sus recién llegadas ilusiones, en forma de juguetes; junto a sus progenitores satisfechos y (sin saberlo) regalando a sus pequeños vástagos eso que no suelen tener, instantes a compartir, gozando de la compañía más apreciada. Por unas horas, la urbe se transforma en más amable, sin cláxones, ni prisas, los atascos han desaparecido y el mal carácter se ha extinguido. Todos los estudios apuntan que los hijos sueñan con estar más tiempo de calidad con sus padres; algo que a priori debería ser sencillo, se convierte en un bien reclamado; debemos permanecer más atentos a lo que realmente es importante y nos hace felices.

Mis ideales me dificultan la exclamación titular y mis convencimientos lo obran con las devociones; aunque también me facilitan poder reivindicar espacios públicos seguros y adecuados para nuestros infantes; zonas más lúdicas y menos conquistadas por la hostelería así como resguardadas de los humos de los vehículos. El Parc de la Riera no tendría que ser una excepción y es que ver esos ojos iluminados y las sonrisas de felicidad hacen cierto aquello de que donde manda el corazón, la cabeza tiene poco que decir.