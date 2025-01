Avui, a les 12 del matí, a Ses Veles, vora la Seu, es representarà, de bell nou, l’obra dels tres Reis d’Orient, peça teatral del poeta, narrador i autor dramàtic binissalemer Llorenç Moyà, Premi Ciutat de Palma en dues ocasions (de Poesia el 1955 i de Teatre el 1962).

Enguany s’arriba a l’extraordinària 40 posada en escena de l’obra. Per ser una fita tan especial, els actors i actrius que són personatges públics (polítics i professionals de totes les arts i feines, que per distints motius són conegudes socialment) seran repetidors, tots hauran actuat en una ocasió anterior, però tot i conèixer l’obra, han estat quatre mesos d’assaigs perquè surti brodada la representació, que té una durada d’hora i busques.

L’obra és un acte sacramental carregat de bon humor i ironia, que cada any el segueixen un milenar d’espectadors, pendents de la representació i atents a les anomenades ‘botifarres’, que són afegits dins el text original que cada actor o actriu fa lliurement i que es duen en secret fins al dia de la representació; de temàtica lliure, són crítiques socials, comentaris irònics i humorístics o fent befa de qualque polític, personatge rellevant o fet actual. Avui segur hi haurà a balquena.

L’obra està dirigida per Bernat Pujol, a qui haurien de santificar per la seva immensa paciència, juntament amb Mateu Fiol, components de Taula Rodona Teatre. Tots dos des de 2010 la codirigeixen conjuntament; anteriorment, d’ençà que va començar aquesta bella història teatral, el 6 de gener de 1986, Bernat Pujol era el coordinador i dissenyador del vestuari. L’actual vestuari és obra de l’ingent i desbordant creativitat de Rafa Pizarro, feina que ha fet ininterrompudament durant vint-i-tres anys.

La primera representació va ser a la plaça de Cort, seguida de distintes ubicacions (Hort des Rei, passeig de la Murada i d’altres...) fins que l’any 1992 es va representar a Ses Voltes i de llavors ençà ha estat la seva ubicació definitiva per la gran quantitat de públic que hi cap i la idoneïtat de l’espai.

Tenc l’honor de poder actuar en aquesta especial 40 edició; serà la meva tercera participació i trauré tota la dolentia que port a dins per intentar apropar-me a la imatge del malvat general del rei Herodes que representaré.