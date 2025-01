A ún no hemos descubierto inteligencia extraterrestre, ni siquiera imbecilidad extraterrestre, porque tampoco encontramos la menor traza de vida extraterrestre, salvo la que inventan los exobiólogos y astrobiólogos terrícolas, de muy escasa fiabilidad, o la más variada y ostentosa que imaginaron los escritores de ciencia ficción. Pero considerando lo caros que son los viajes espaciales, ya podemos afirmar con rigor científico que si hallásemos ahí fuera criaturas inteligentes, por fuerza se tratará de extraterrestres multimillonarios. Estudiando nuestras formas de vida y la biología terrestre, que es lo que hacen esos astrobiólogos para extrapolar como sería en otros planetas de remotas galaxias, aquí los únicos que viajan al espacio, bien que viajecitos irrisorios, son multimillonarios pirados más o menos tecnológicos (Musk, Bezos, etc), porque además de ser carísimo, exige tener mucho tiempo libre. Si las leyes de la biología son universales, y así lo piensan los entendidos, en otros planetas también habrá multimillonarios (la evolución favorece el fervor acumulativo), y en tanto que tales, sea cual sea su aspecto físico, más pronto o más tarde acaban siendo astronautas. ¿Y qué buscan en el espacio interestelar esos magnates? Pues lo mismo que los nuestros. Rentabilidad, financiación, inversiones. Pasta, en fin

. Siempre llega un momento en el que los planetas, aunque sean mucho más grandes que la Tierra, ya no ofrecen suficiente rentabilidad, flojean las inversiones, y como la especulación bursátil es una de las bases de toda inteligencia, hay que buscarla en otra parte. ¿En el espacio sideral? Precisamente, si lo que persigues es una rentabilidad sideral. No digo que todos los extraterrestres sean multimillonarios, pero si alguna vez encontramos alguno, seguro que lo será. La rentabilidad es el motor de la evolución, es decir, de la vida. Y el espacio, carísimo en todas partes, sólo se lo pueden permitir los ricachones. Así que basta sumar. Si hay extraterrestres inteligentes, serán unos jodidos multimillonarios. Con cuernos, plumas o tentáculos, qué más da. ¡Extraterrestres billonarios! No sé si vale la pena comunicarnos con ellos. Ya sabemos cómo son.