Any nou i tot segueix ben normal. Res no ha canviat ni canviarà. Des de 1714, i de molt abans, socialment, políticament i administrativament, res no ha canviat ni sembla que hagi de canviar amb l’any nou ni mai. Tot seguirà sent molt normal. Podrem continuar preguntant a la policia nacional la situació d’un carrer o d’una plaça de qualsevol ciutat o poble dels Països Catalans i se’ns obligarà a que ho preguntem en castellà. En español, diuen ells. Anirem a qualsevol Punt d’Atenció Ciutadana i se’ns exigirà que exposem els nostres problemes de salut i d’humanitat en castellà. En español. Tot igual de normal com sempre. ¡Estamos en España, señora!, ens informaran amb la seva llengua diarreica acostumada. Res no ha canviat ni canviarà. Tot normal.

Si volem informar-nos a través de la Televisió Española, que la paguem entre tots i els catalans una mica més, no se’ns donarà la informació en la nostra llengua, sinó amb la seva forma imperial de fer-ho. Tot va bé i tot seguirà igual, ens digueren, a la seva habitual llengua de menyspreu a la nostra, a final d’any tant el Presidente del Gobierno com Su Majestad el Rei.

Seguirà sent normal que ens tanquin a la presó o que hàgim d’anar a l’exili pel fet de demanar els nostres drets legítims com, per exemple, posar les urnes i voler votar pacíficament i democràticament. Per els espanyols la democràcia i la pau són això: posar les seves lleis per sobre de les nostres i, si cal, posar l’article 155 en funcionament immediat i anular les nostres. Normal.

Tot això és normal. Però el més normal de tot és el control psicològic que l’Estat espanyol ens imposa. És absolut. El control psicològic és la maniobra més criminal que existeix. Consisteix en infringir i menysprear de manera permanent i constant la nostra dignitat, la que ens fa humans i lliures. Ens obliguen a renunciar a la nostra identitat agredint-nos social i mentalment i obligant-nos a renunciar als nostres valors irrenunciables. Fins i tot físicament, com va passar amb Lluís Companys i tants altres conterranis el primer d’octubre del 2017. Compte!, no us bellugueu gens que ja sabeu el que us espera. Manteniu-vos normals i no us passarà res. Tot normal. Ben normal. Normal.