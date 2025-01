El día que murió Franco –aquella fría mañana del 20 de noviembre de 1975– fui a trabajar al Ministerio de Asuntos Exteriores porque no había instrucciones. No existían los móviles ni las redes sociales.

Unos descorcharon botellas de cava y otros temieron por su futuro, pero no ocurrió nada fuera de lo previsto. En los siguientes días, Juan Carlos fue proclamado Rey de acuerdo con las leyes franquistas y Arias Navarro siguió de presidente del Gobierno, no se le ocurrió dimitir. Nada llamativo ocurrió en los cuarenta días que restaban para finalizar el año 1975.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido que en 2025 va a conmemorar la muerte de Franco con un centenar de actos. Yo no creo que la muerte en el lecho del dolor y de la ancianidad de un dictador nunca depuesto por revolución alguna merezca tal derroche de memoria. ¿Qué pretende el presidente del Gobierno? A mi juicio varias cosas.

En primer lugar, denigrar a los españoles tergiversando la Historia. El dictador murió a los 83 años tras casi 40 años de régimen autoritario y dictatorial. No hubo un cambio revolucionario como en Portugal para poner fin a los regímenes de Salazar y Gaetano. Pero Sánchez quiere que creamos que fue de otra manera, que el pueblo puso fin a la dictadura.

En segundo lugar, al centrar la conmemoración en 1975 está olvidando intencionadamente la valiente tarea del rey Juan Carlos y de los políticos que hicieron posible la transición, sobre todo, Adolfo Suarez, Felipe González, Manuel Fraga y Santiago Carrillo. No hay en el mundo un ejemplo semejante de un gobernante que herede todos los poderes del Estado y voluntariamente se desprenda de ellos para dar paso a un sistema democrático.

A Sánchez le va perfecto fijar el foco de atención en la muerte de Franco y menoscabar el valor de la Constitución de 1978, de la monarquía y del proceso de transición. Porque unir a los españoles en lugar de separarlos es lo contrario de lo que hace Sánchez al negar la realidad de uno de los procesos políticos más increíbles llevados a cabo en la historia moderna.

El 15 de junio de 2027 se cumplirán 50 años de las primeras elecciones libres. Todo el mundo fue a votar ¿Recuerdan a Jarcha cantando «libertad sin ira»? Eso sí debería ser objeto de conmemoración, pero a Sánchez no le gusta nada que este aniversario pueda coincidir con las elecciones generales.

El día que murió Franco no ocurrió nada. Yo fui a trabajar y Pedro Sánchez tenía 3 años. No puede entender nada. La libertad no nos la dio Franco con su muerte sino el rey Juan Carlos y las ansias del pueblo por vivir en democracia y en paz.