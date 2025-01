Durante la última semana los dirigentes de Més per Mallorca están convencidos de que uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos de la isla es cuando se celebra la Diada. Como saben la Diada de Mallorca se constituyó formalmente el 12 de septiembre por el Consell y durante años se conmemoró desde la institución insular con bastante solemnidad si bien no tuvo nunca ningún eco popular. Más allá de los discursos y de ensalzar la imagen política de algunos dirigentes el 12 de septiembre no importó a casi nadie. Poco después esta conmemoración se suspendió y ahora, con el PP y Vox al frente del Consell, el 12 de septiembre vuelve a ser la fecha de la Diada, algo que no le gusta a los independentistas de Més, que apuestan por el 31 de diciembre porque en esa fecha las tropas de Jaume I conquistaron Palma.

Como para los dirigentes de Més per Mallorca el 31 de diciembre es la auténtica Diada, no participan en los actos del 12 de septiembre, pero es llamativo que sí estén presentes en la manifestación independentista del 30 de diciembre, que durante años sí se celebró el último día del año en las calles de Palma. Es decir, reivindican el 31 de diciembre como Diada pero seguramente por comodidad lo que hacen es sustituir el 12 de septiembre por el 30 de diciembre. Ya se sabe que el 31 de diciembre hay mucho lío con los preparativos de la Nochevieja como para ir de manifestación por las calles de Palma. En realidad, y para no engañarnos, lo que les interesa a los dirigentes de Més per Mallorca es conmemorar la Diada de Cataluña el 11 de septiembre y lo de la Diada de Mallorca es un debate para estar un par de día ocupados, pero poco más. Por todos los años que he cubierto la Diada de Mallorca y también la manifestación del 31 de diciembre les puedo asegurar que ni una cosa ni otra interesa a la gran inmensa mayoría de los ciudadanos de la isla. Si están muy aburridos les puedo hacer llegar a los dirigentes de Més un listado con 10 problemas mucho más relevantes que la fecha de una Diada, que pasa totalmente desapercibida entre los ciudadanos. Así no perderán más el tiempo.