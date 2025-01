Ens costa ser innocents quan no estam envoltats per la mística nadalenca. En el fons, sabem que arrencar un nou any no implica cap canvi, cap final, ni cap inici; però així com apareix al cel l’estel que marca el camí, amb l’inici del 2025 fa la seva aparició una fe ingènua.

Pels qui no som rics, l’essència del començament d’un nou any cavalca entre l’esperança i la resignació. Perquè cercar un pis per llogar i una feina que pagui bé va de bracet amb resar, tot i que no siguis creient. Perquè tot i les misèries, necessitam les il·lusions i els anhels. Ai, qui pogués formular projectes de vida en funció dels desitjos i no segons si es té capital! Tot i l’optimisme, pel 2025, només tenc un desig. Que la innocència nadalenca no ens enteli la vista i siguem conscients que hi ha mons crus i sense fe.