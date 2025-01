Fiódor Dostoievski es el autor de la novela Crimen y castigo protagonizada por un joven estudiante de nombre Rodión Raskólnikov. Leí la novela hace infinidad de años supongo que por obligaciones académicas y no por el simple placer de leer, pero incluso siendo más joven, pero como siempre digo no más listo, se me quedó grabado un pasaje en el que el escritor reflejaba una idea muy acertada: «Es chocante que lo que más temor inspira a los hombres sea aquello que les aparta de sus costumbres». Yo soy un hombre de costumbres. Quiero decir que me gusta especialmente hacer cada día más o menos lo mismo porque es ahí donde está mi zona de confort y lo que me inspira confianza. Yeso que trabajando en un periódico nunca sabes qué pasará dentro de dos minutos. Vivimos en la incertidumbre continua, tal vez por esto valoro más la estabilidad en el resto de facetas de la vida. Difícilmente sería capaz de ponerme al frente de un negocio o de coger un avión y marcharme un mes a Japón o de irme a trabajar a un país desconocido sin hablar el idioma. Incluso hablándolo. Por eso, cuando empieza un nuevo año no pido mucho o no me marco metas especialmente altas. Si no ha habido ninguna desgracia familiar y la salud más o menos acompaña, solo pido que el año que empezamos sea más o menos igual, con sus buenos y malos momentos sabiendo que no durarán mucho ni los unos ni los otros. Releí Crimen y castigo hace unos meses y la devoré con ansiedad. El protagonista lucha con su conciencia tras haber cometido un doble asesinato. Eso también es fundamental. No cometer asesinatos y acostarme cada noche con la conciencia tranquila y acertando en el titular del día siguiente. Y esperando que usted esté ahí todo el año para leerlo. Sobre todo deseo eso. Que usted esté ahí.