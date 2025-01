La mayoría de nosotros ve a África muy lejos, a pesar de que sus costas estén más cerca nuestro que Europa. El contacto más próximo que tenemos con ese inmenso continente es el recuento de pateras y cayucos que nos visitan y las consecuencias de ese goteo incansable. Por eso la televisión, la prensa y ya no digamos la música, el cine o la literatura, hacen como que no existe nada más al sur del Mediterráneo e ignoran deliberadamente cuando ocurre allí. Las guerras en proceso, igual de cruentas que la de Ucrania o la de Gaza, pasan desapercibidas. Los problemas seculares de aquellos países, la desigualdad, la injusticia, el machismo, el radicalismo religioso, las luchas tribales, la esquilmación sistemática de sus recursos… se pasan por alto, como si ocurrieran en otro planeta. Y es especialmente triste que se calle ante la continuada masacre de cristianos por parte de radicales islamistas. Pasa en varios países y las cifras resultan aterradoras: solamente en Nochebuena fueron asesinados veinticinco en ataques en Mozambique y el Congo, donde también se quemaron sus casas y sus iglesias. Los terroristas del Estado Islámico no se esconden y han dicho incontables veces que su objetivo es barrer esa religión –y cualquier otra que no sea la suya– del continente. Lo más sangrante es que ni siquiera el Vaticano habla de ello, cuando tradicionalmente ha mantenido en el África subsahariana una nutrida red de misiones. La Iglesia católica de Burkina Faso, donde un tercio de la población es cristiana, cifra en tres mil las personas asesinadas y en dos millones las desplazadas en los últimos diez años. Parece que a nadie le importa, pero si no se pone freno a esto, pronto los veremos mucho más de cerca.