Durant la Segona República, el Parlament de Catalunya va aprovar un nou himne oficial per a aquell territori. No era Els segadors, la cançó de lluita que de manera secular havien fet servir per reivindicar la seva identitat, sinó una bella estrofa d’encàrrec que mai arrelà i caigué en l’oblit.

Poc més de mig segle després, va ser el Consell de Mallorca qui va repetir l’operació, instaurant una diada d’encàrrec. No era el 31 de Desembre, la festa que els mallorquins commemoraven com la seva data de naixement com a poble, així que l’invent tampoc arrelà i caigué en la buidor institucional.

La societat mallorquina conscienciada de la seva identitat continuà celebrant els actes del 31 de Desembre com a Diada de Mallorca, Festa de l’Estendard, tant a Palma com a la resta de municipis de l’illa. Com també va fer la Generalitat, amb el seu himne inventat, el Consell de Mallorca rectificà, i és que no es pot anar en contra del sentiment de la gent de la terra, ni el sentit de la història. Tot i així, de la mà de Vox i PP, s’ha tornat a reimposar el 12 de setembre, enfrontant-se a la resta de forces polítiques i societat civil compromesa amb el país, i ignorant els manifests avalats pels historiadors més rellevants de Mallorca.

La commemoració del 31 de Desembre, com a dia dels mallorquins, és un fet viu i popular. I el que més ens ha de cridar l’atenció no són els seculars actes oficials que iniciaren les antigues institucions de la Ciutat i Regne de Mallorca, de les quals son continuadores, a parts iguals, l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, malgrat la rebequeria dels actuals dirigents insulars. El que és important és que la gent de les viles ha recuperat aquesta celebració des de la societat civil, i que molts dels seus batles i regidors li donen suport, com ho feren en el manifest que en defesa d’aquesta Diada signaren públicament. La Part Forana de Mallorca no pot ser marginada d’una festa que no és monopoli de Palma, sinó de tots els mallorquins que estam orgullosos de ser-ho i exercir com a tals.

Enguany, com a novetat, tendrem un nou acte popular el migdia del mateix 31 de Desembre a la plaça de Sant Jeroni de Palma. L’Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua han convocat la ciutadania per celebrar-ho.