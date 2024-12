Què podria suposar, enguany, el fet de canviar d’any? Podria suposar un canvi gros. Quin? En propòs un de molt concret. Ho propòs a partir d’una sentència genial: «No pots tornar enrere i canviar el principi, però pots començar on ets i canviar el final». És ver que no pots canviar res del 2024. Potser que de l’any que se va esgotant volguessim canviar més de dues i tres coses, però no podem. Hi ha una dita popular: «Guardau-vos d’un ja està fet». I hi ha aquesta altra: «Ningú pot re-escriure la història». Tal volta sol una cosa podem fer, o tal volta dues: penedir-nos d’una malifeta comesa i aprendre a no repetir-la.

El que podem fer, sens cap dubte, és posar peu fiter damunt el primer de gener de 2025, fer una gran decisió vital i vitalícia i canviar el nostre futur per a sempre. Que no ens manqui ni el desig ni l’anhel ni el propòsit ni la determinació. I que no ens aturi el dubte o la desconfiança en nosaltres mateixos. No tots els sants nasqueren sants, no tots els herois foren herois de nins. Molts porucs arribaren a ser coratjosos, molt pecadors arribaren als altars, mals alumnes arribaren a ser bons professors. És de Clive Staples Lewis la sentència: «No pots tornar enrere i canviar el principi, però pots començar on ets i canviar el final».