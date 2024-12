No és una percepció subjectiva, ni un prejudici, ni la projecció d’una mania, ni un malson incentivat per la propaganda tòxica de no se sap ben bé qui: el món en què creixen (i en què creixeran) els nins i les nines de les diguem-ne societats benestants occidentals canvia a marxes forçades, i no necessàriament cap a bé, i continuarà canviant, cada vegada d’una manera més imprevisible o, si més no, complexa. És un món que s’expandeix i a la vegada es disgrega, o es desmantella. Què vol dir que s’expandeix? En què s’expandeix? La dieta mediàtica dels nins i les nines, i encara més dels preadolescents i els adolescents, per tant la seva galàxia de referents, i els models, els coneixements i les experiències alienes que els arriben, s’ha multiplicat, s’ha diversificat i s’ha desordenat moltíssim. Moltíssim vol dir que s’ha fet literalment incontrolable. Massa pantalles i dispositius, massa plataformes i canals, massa cares, massa veus: qui ho pot controlar, tot això, si ni tan sols el mateix consumidor, tant se val si és nin o adolescent o jove o adult, és realment capaç de decidir què mira, quan, amb quina atenció, durant quant de temps, per quines raons i etc.? És un món que s’expandeix, per tant. I que, al mateix temps, es disgrega, o es desmantella: les escoles, i encara més els instituts de secundària, són cada vegada més uns espais no per instruir les noves generacions sinó per guardar-les o tenir-les aparcades; la universitat fa la impressió d’estar cada vegada més desconnectada de l’evolució del món no acadèmic (i molts dels que hi fan feina ho fan en condicions deplorables); l’esfera laboral és cada vegada més incerta i precària i inhòspita (funciona amb sous sovint baixíssims, amb treballadors menys qualificats i amb menys incentius per aprendre bé l’ofici, i, en molts camps, sempre davall l’amenaça d’una imminent obsolescència); la qüestió de trobar un lloc on viure (un pis de lloguer, una casa per comprar, fins i tot una habitacioneta modesta o rònega) s’està convertint cada dia que passa més en una cursa d’obstacles desesperant i humiliant o, en el millor dels casos, empobridora... El progressiu desmantellament de tot plegat -no és alarmisme, sinó realisme- és, per tant, evident. És per això que la família (entesa com a proveïdora material però, també, com a proveïdora de coneixements i valors i com a forjadora de caràcters i actituds) serà cada vegada una institució més determinant.