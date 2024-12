No, por desgracia no se trata de ninguna iniciativa llevada a cabo en nuestras islas, estaríamos buenos. Simplemente, es una recomendación por si en estas fiestas tan señaladas van a viajar ustedes al extranjero, ya que si bien yo había estado en el islandés Museo del Falo hace una buena veintena de años, desconocía la existencia del londinense Museo de la Vagina, dedicado claro está a esa parte concreta de la anatomía femenina. Y por supuesto, un depravado como yo no podía dejar pasar la oportunidad, y allá que me he ido, a constatar que está la mar de bien. Tiene una colección permanente de objetos curiosos, como uno de los paraguas rojos que se utilizaron en las marchas reivindicativas de finales del siglo XX para que las personas que ejercen la prostitución gozasen de mejores derechos y protección, o divertidas «manko-chan» de la artista japonesa Rokudenashiko (de quien hablé aquí mismo hace poco), además de una sala de exposiciones temporales y una tienda muy bien surtida (en la que vale la pena comprar recuerdos diversos, ya que el museo es gratuito y se autogestiona). Ahora bien, lo que a mí me sigue sorprendiendo más que mucho es toda la (muy necesaria) parte didáctica acerca de qué son y cómo funcionan exactamente los asuntos a los que el museo está dedicado, porque a estas alturas de la película, me fascina que la mayoría de la gente lo desconozca o no esté familiarizado con ello, con toda la información que existe al respecto. Una vez más, qué tiempos estos…