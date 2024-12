Coinciden en el tiempo el visionado del último episodio de la primera temporada de The Last of Us con la lectura del final de la novela Corazón tan blanco, de Javier Marías. Enseguida me percato de que las dos obras, tan diferentes entre sí, dialogan perfectamente. En la escena final del episodio mencionado, cuando Ellie le pide a Joel que jure que todo lo que ha dicho que pasó en el centro de las Luciérnagas mientras ella estuvo inconsciente es cierto, es decir, que ella no es portadora de la cura y que unos asaltadores acabaron con la vida de todas las personas de aquel edificio, él no duda ni un instante: miente. Y lo hace por amor, para salvarse y para salvarla. A su vez, en la escena final del libro de Marías, asistimos a la confesión del padre del protagonista que, por ser incapaz de mantener el secreto de lo que hizo, es decir, asesinar a su primera esposa para así poder contraer matrimonio con Teresa, provoca sin quererlo el suicidio de esta. La verdad, en este caso, trae aparejada la destrucción, el final de lo amado. Contar o no contar, mentir o decir la verdad, that’s the question.