A estas alturas es probable que sigamos tan pobres como siempre, tan ricos como nunca. Total, el Gordo de Navidad no te quita de trabajar y si no fuera suficiente, uno no puede ni comprarse un buen piso con el primer premio. Que aquí 328.000 euros (después de pasar por Hacienda) se diluyen como arena en el agua. ¿Sueña con una huerta en la Serra? Olvídese. ¿Quería un apartamento de verano en la Colònia de Sant Jordi? Ni de broma. Ya puede ir borrando de su lista de deseos una propiedad en Deià, Valldemossa, Sóller, Llubí, Estellencs, Andratx, Pollença... También quedan vedadas las casas de dos pisos, las urbanizaciones con piscina, cualquier cosa que esté dentro del ámbito del Casc Antic de Palma.

La búsqueda de piso con un billete premiado debajo del brazo no augura un futuro esplendoroso. Idealista anuncia 4.900 viviendas en el municipio de Palma. Pero si uno aplica el filtro de ‘qué me puedo comprar con lo que me ha tocado del Gordo de Navidad’, es decir, un máximo de 328.000 euros tras pagar tributos, solo quedan disponibles 728 pisos (sospecho que no debe haber ninguna casa en esta búsqueda). Si además somos unos insensatos y soñamos con tener un piso de cuatro habitaciones (¿es que acaso te crees que eres rico? siempre viviendo por encima de tus posibilidades...), solo quedan 55 pisos. En Logroño, donde ha caído el Gordo, solo hay 1.668 viviendas a la venta. Vuelvo a aplicar el filtro ‘propiedades por debajo de los 328.000 euros’. Me salen 1.401. Apenas hay 200 viviendas que pasan de ese precio, me imagino que deben ser palacetes o catedrales. Ahora nos queda espera a que nos toque el Niño. O mudarnos.