Gràcies a Vox, de moment, no pujaran les tarifes dels aparcaments a Ciutat. El Partit Popular ha retirat la proposta d’apujar el preu dels pàrquings municipals donat l’oposició de Vox que l’ha recordat que al pacte programàtic que acordaren s’incloïa la reducció del preu de l’ORA i l’SMAP. Aquesta vegada l’han encertada, ja era hora. Però amb el títol que he posat a l’article, més d’un amic s’esquinçarà les vestidures i m’estirarà les orelles. No he canviat d’ideologia, de fet no en tenc cap. Tot i que coixegi cap a l’esquerra, tant físicament com intel·lectualment, no som simpatitzant de cap partit; en general, tots, d’una banda i de l’altra, em semblen decebedors pel seu comportament als plens, sobretot als del Parlament.

Els preus d’alguns dels pàrquings municipals de Palma no són barats, millor no apujar-los ara. Personalment, sempre he anat a peu per tota la ciutat, però ara, amb l’edat, tenc un problema de mobilitat i em desplaç en cotxe fins a l’aparcament més proper a on vaig, el que fa que em surti caríssim, donat que cada estacionament em costa de sis a vuit euros i el faig servir devers quatre vegades per setmana. L’aparcament ha de ser un servei públic al ciutadà, no convertir-se en un negoci.

I ja posats, demanaré al nostre batle, Jaime Martínez, que per favor posi en marxa una de les escales automàtiques de l’aparcament de la plaça Major, que són continuació de l’ascensor que puja de l’aparcament. Si l’ascensor funciona per pujar quatre nivells, per què l’escala automàtica no es pot fer servir per pujar els dos darrers pisos? Els que tenim problemes per pujar graons ho passam malament havent-hi de pujar el darrer tram per les escales. Encara ho tenen pitjor els que van en cadira de rodes, que han de sortir de l’aparcament i fer un llarg tram per l’exterior per arribar a l’ascensor. En dies de pluja resulta inhumà. Esper que amb la nova reforma de la plaça es tengui en compte la gent que va en cadira de rodes.

Referent a fer o no fer aparcament dins la ciutat o fer-los a l’exterior hi ha molta divergència dins els distints grups socials i ecologistes, els que s’ha de fer és el millor pels ciutadans i la ciutat. En el pròxim article us mostraré dues opcions diferents i en part coincidents: la de Mònaco i la de Brussel·les, dues ciutats que fa poc he visitat.