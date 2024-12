El Atlético de Madrid lleva una racha triunfal de once victorias consecutivas esta temporada. Lo confieso, durante mis años de juventud ‘milité’ en el Fútbol Club Barcelona hasta que un día me di cuenta de que, en realidad, yo era colchonera. Es cierto que muchos son los que dicen que el amor a la camiseta nace en la cuna. Yo no lo creo así. Como le ocurrió también al compositor de la banda sonora de mi vida, Joaquín Sabina. Por cierto, a él sí que le he sido siempre fiel. Y ya os avanzo que no me perderé su último concierto que, desde ayer, ya sabemos que actuará el 7 de junio en Son Moix, el campo del Real Mallorca.

El fútbol y la música son dos de las pasiones más grandes que existen en el mundo. Y cuando estas dos pasiones se unen, surgen historias y conexiones que trascienden más allá de lo deportivo y lo artístico. Un claro ejemplo de esto es la relación entre el reconocido cantautor y el Atlético de Madrid. Ambos son un claro ejemplo de cómo el fútbol y la música pueden converger y generar una conexión especial. Ambos comparten valores como la pasión, la entrega y la lucha constante, y han logrado unir a millones de personas en torno a su pasión. El Atlético de Madrid, conocido por su espíritu combativo y su entrega en el terreno de juego, refleja en muchos aspectos la esencia de las letras de Sabina. Ambos han sabido superar obstáculos y han demostrado que, a pesar de las dificultades, siempre hay que seguir adelante. En 2003, con motivo del centenario del Atleti, Joaquín Sabina escribió junto a Pancho Varona ‘Motivos de un sentimiento’. «Qué manera de aguantar, de crecer, de sentir, de soñar. Qué manera de aprender, de sufrir, de palmar, de vencer. Qué manera de vivir. Qué manera de subir y bajar de las nubes». Y es que esa podría ser perfectamente la historia de mi vida y seguro que la de muchos. Porque siempre he creído en el esfuerzo y en la perseverancia para «seguir conquistando escalares y seguir coronando montañas, en el tiempo de descuento, regateando al porvenir. Partido a partido». El lema de Simeone convertido en canción compuesta por dos grandes como Sabina y Leiva y dedicada a todos los que saben luchar y saben soñar, partido a partido. ‘Mi’ Atleti está imparable. Ojalá termine esta temporada como campeón de La Liga como hizo en aquel difícil año 2021 cuando pude celebrar en Neptuno aquella victoria épica, aunque en aquella ocasión tocó con mascarilla. Estoy segura de que sería uno de los mejores regalos para el Maestro en el año de su retirada de los escenarios. Y sería el mejor regalo para los que saben que siempre hay que luchar partido a partido. Porque ser del Atleti es una forma de entender la vida.