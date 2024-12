Muchas personas de Mallorca no saben ni de la existencia de Unió Mallorquina, ni que esta se tuvo que poner en parada técnica por motivos espurios, por una operación dirigida desde Madrid, para beneficiar a los partidos centralistas, PP y PSOE y que estos pudiesen gobernar en Mallorca y Baleares, sin la participación activa del pueblo mallorquín, representado entonces por Unió Mallorquina. Pero otros mallorquines, no solo se acuerdan, sino que desean y reclaman su vuelta.

Estos dos partidos lo han pagado muy caro, pues no han sabido o podido administrar el mandato de la sociedad, que nos ha conducido a una pérdida de la convivencia entre partidos y creando una crispación, junto con Vox, en toda la sociedad.

De nuestra cultura, lengua, movilidad, turismo, industria, sector primario, además de la carestía de los productos, y sobre todo de la pérdida del PIB, bajando este respecto a España y Europa, se habla mucho y se consigue poco. La calidad de vida, sobre todo en la clase media se ha resentido y aumentado la crispación en nuestra sociedad.

Por todo y más, se hace imprescindible que, desde UM, volvamos a la primera línea política, aportando soluciones, como cuando como partido aportamos muchas soluciones rápidas y positivas para Mallorca, buscando y fomentando la unidad de los partidos.

Nuestras políticas liberales son nuestros avales de forma importante. Volvamos a la ilusión del 78 y del 82 con la creación de UM.

Para los que ya no recuerdan lo que hicimos bien o encuentran normal algunas cosas de las que disfrutamos ahora, como la autovía de Manacor (sin muertos), la mejora de la carretera de Sineu, Raixa, reformas de molinos, sínies, caminos rurales, política de residuos desde el reciclaje al inicio de la lucha contra el cambio climático, esto último junto con la iniciativa privada. Todo ello sin solo mirar nuestra siglas, sino trabajando para todos los mallorquines, siendo la fuerza política que supo moderar las posturas de derechas e izquierdas, para poder llegar a consensos importantes como con la LEN, la L.O.T, la protección jurídica con los otros partidos, para los espacios protegidos. El agroturismo, la ruta de pedra en sec, los refugios, nuevos caminos para el senderismo, la protección y ayudas a la tercera edad, la reforma del Principal, etc., sin querer despreciar lo que pudieron hacer otros partidos, pero siempre desde la moderación y no la crispación en la política mallorquina y balear hasta 2011, que nos hicieron callar.

El futuro no lo crearemos nosotros solos, sino con la ayuda y soporte de otros partidos.

Tenemos que volver ahora, porque hay que agilizar la Administración y la toma de decisiones lo más consensuadas posibles, sin extremismos, ni de derechas ni de izquierdas, aplicando siempre políticas transversales, reforzando nuestra identidad como sociedad, sintiendo Mallorca en el corazón y en nuestras tripas.

Hay que volver a hacer política a lo grande para tener más autonomía y más recursos económicos. Debemos volver a crear ilusión y afán de superación y concordia sin crispación a todo el pueblo. Debemos superar la saturación y la superpoblación, el problema de la vivienda y tantas cosas que todos padecemos y que hay que revertir, que otros prometen, pero que la UM de entonces supo, y sabremos de nuevo llevar a cabo.

Debemos estar a la altura de nuestros mayores, que crearon no solo el crecimiento económico sino también el estado del bienestar. Si no somos capaces, las futuras generaciones nos lo reclamarán.

Endavant i fora por!