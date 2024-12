Va succeir fa un parell de setmanes, però la seva vigència és absoluta: l’exministre del PP Jaime Mayor Oreja afirmant, en un encontre d’ultradretans, on hi eren la crema i nata de les diferents corrents feixistes d’Europa, que l’origen del món radica en l’explicació bíblica: el creacionisme front al darwinisme. La fe en contra de la ciència. El dogma en contra de la raó. Quan veiem això, ens fa calfred pensar que aquest personatge i d’altres com ell tingueren a les seves mans les regnes de l’Estat: la capacitat de decidir sobre aspectes importants per a la població. A la reunió es pogueren veure com homes de color professaven una rabiosa ideologia racista, contra els immigrants i a favor de l’expulsió. La qüestió no és anecdòtica; sinó que té un component ideològic i cultural de primera magnitud.

L’arribada de Trump al poder, en poques setmanes, ja està radicalitzant totes les posicions d’aquesta gent. I dic radicalitzant, perquè ja feia temps que observàvem moviments que es poden qualificar clarament com anti-democràtics. Les dretes no han assumit encara el canvi de govern, ni les regles bàsiques d’una societat democràtica a l’àmbit d’Espanya: que forma govern qui té la capacitat d’establir relacions i complicitats amb altres forces polítiques de l’arc parlamentari. Però el més greu de tot plegat és que l’onada ultraconservadora està capgirant per complet tot el que era ja establert, tot el que semblava clar i rotund, avalat per la ciència al marge de grupúsculs de gent extremista. I aquestes tesis negacionistes, que no fan cas del canvi climàtic, que pensen que l’univers l’ha creat una autoritat divina concreta, que consideren els textos bíblics com evidències del que realment va esdevenir, acabaran per indicar-nos que la Terra és plana. I molta gent s’ho creurà. Les xarxes socials, els medis tòxics, els periodistes i els analistes finançat per tal de que escampin tot això, contribueixen a una cerimònia de la confusió, del caos, de la crispació, de la divisió social. Trump ho digué sense embuts: tot el que es pugui llegir, veure i escoltar no és cert. La realitat és una altra: la que ell i els seus seguidors dicten i dictaran, de la mà, entre d’altres d’Elon Musk. És una reedició d’aquell prodigiós llibre de George Orwell, 1984, que tant ens va copsar en el seu moment. Però que ara, també, ens recorda tant al que veiem.