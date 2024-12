Diumenge passat, en aquest diari, podíem llegir el següent titular: «El Pacte desprotegió por error cinco áreas naturales y amplió tres puertos». Un titular que es complementava amb següent subtítol: «El Consell Insular corrige 17 fallos en el Pla Territorial aprobados antes de las elecciones». És ben sabut que les polítiques del Partit Popular són sovint un exercici d’arreglar allò que les esquerres han fet malament. Talment com si netejar i arreglar els desperfectes d’una festa on no hi hem estat convidats. És realment així com ens trobam ara mateix al Consell de Mallorca, revisant la Modificació 3 del Pla Territorial Insular (PTI), aprovada in extremis el maig de 2023, en plena recta final de la legislatura de Catalina Cladera, just abans d’eleccions. Després d’analitzar el document, podem afirmar que ens han deixat un nyap de dimensions considerables i ara, com sempre, ens torna tocar posar ordre amb seny i responsabilitat.

L’esquerra ara vol llevar ferro a l’assumpte, però la veritat és que hem estat ben enfangats. Aquesta modificació, que desclassificava 650 hectàrees de sòls urbanitzables podria semblar, a primera vista, una passa positiva cap a una gestió territorial més sostenible, però la realitat és ben diferent. S’aprovà amb presses i amb una esmena in voce que eliminava la borsa de places turístiques, sense el rigor tècnic necessari. I les conseqüències ara són més que evidents: un informe amb un total de 17 errades importants, que hem hagut de corregir mitjançant la instrucció tècnica per evitar problemes d’inseguretat jurídica i territorial aprovada al Ple d’ahir.

Entre les errades més greus podem trobar l’absència de la delimitació del domini públic marítim-terrestre als plànols. On és la mar? És incomprensible que un document d’aquesta importància hagi oblidat grafiar la ribera de la mar, les servituds de trànsit i de protecció, i altres elements essencials. Tant és així que el Ministeri de Transició Ecològica, administrat pel propi PSOE, va haver d’enviar un informe exigint correccions. Un avís clar que la feina no s’havia fet bé. Una altra badada inacceptable és la reconversió d’Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI) en sòl rústic comú. Aquestes zones, com Sa Barca Trencada a Santanyí o Es Vilar a Pollença, són espais d’alt valor ambiental que mereixen la màxima protecció. Però sembla que, per a l’anterior govern, tot això era secundari. Prevalia més l’aprovació que la teringa d’errates. Però les incoherències no acaben aquí. La modificació també inclou ampliacions de ports, com el d’Alcúdia, que no estan previstes al Pla Especial de Ports de les Illes Balears. A més, a Manacor, han desaparegut zones urbanes existents com la del poliesportiu Torre dels Enagistes, on ara, segons els plànols, hi apareix l’Acadèmia Rafel Nadal. Un error digne de qualsevol manual d’allò que no s’ha de fer.

També hi podem sumar modificacions arbitràries de zones urbanes en diversos municipis, com Palma, Alcúdia, Felanitx o ses Salines, que s’han convertit en sòl rústic sense cap justificació. I per si això no fos prou, les normatives i usos del sòl rústic no estan prou clares, fet que genera una inseguretat jurídica que afecta tant institucions com ciutadans. Pifiades com aquesta posen evidència la gestió tan poc rigorosa del Consell quan és governat per les esquerres. L’aprovació d’una modificació tan important a dues setmanes de les eleccions no només va ser imprudent, sinó irresponsable. La política territorial no pot ser un instrument per fer campanya; ha de ser una eina per garantir el benestar de les persones i la protecció del nostre territori.

La política de gestos i titulars queda bé a les hemeroteques, però el que de veritat importa és la feina feta amb seny. I, malgrat que ens trobem arreglant els desastres de l’esquerra, ho farem perquè estimam aquesta terra i perquè sabem que la ciutadania espera i mereix que ho fem millor. Ara, aquest equip de govern presidit per Llorenç Galmés té la tasca d’arreglar aquest desgavell. No debades també s’ha de dir que aquestes tasques han endarrerit la feina del Departament de Territori en altres assumptes ja que per desfer aquest embull hi hem hagut de destinar recursos i personal que s’haguessin pogut fer servir per treballar i tramitar la Modificació 4 que regula, per exemple, els parcs fotovoltaics. Esperem que, si no hem d’arreglar més bunyols de les esquerres, molt prest aquesta regulació sigui una realitat i una mostra d’així com s’ha de gestionar la nostra terra sense posar traves als mallorquins.