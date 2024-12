Nuestra compañera y querida amiga Amalia Estabén siempre nos alegra las Navidades y fiestas de guardar, principalmente gastronómicas, que son las que realmente nos interesan en la redacción de Deportes. La Constitución o la Inmaculada están bien, no lo niego, pero no hay comida de por medio. Ya me entienden. Amalia, además de una gran periodista es una mujer detallista y sabe de nuestra especial atracción por lo dulce y lo salado. No hacemos distinción. El otro día se nos presentó con una caja de dulces artesanos del monasterio de Santa María Magdalena y nos alegró la tarde y parte de la noche. Además había Champions y quieras o no todo ayuda a pasar las horas. La Navidad empieza cuando Amalia la endulza. Ni encendido de luces ni belenes ni villancicos. Y llegados a este punto les hablo de lo que está por venir, que son los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Es decir, días de gasto y consumo. Ya saben lo que opino de la Nochebuena. Esa velada cambia radicalmente cuando de golpe y porrazo te ves sentado en la mesa de los mayores porque ya no tienes edad de sentarte en la de los niños, donde habitualmente la comida es mejor. A mí me da pereza casi todo en la vida menos escribir este artículo y la Navidad me da una desgana especial. Lo que más me gusta de estos días es pillar la película Qué bello es vivir a medio comenzar. Qué rabia me sigue dando Henry F. Potter y qué llorera incontrolable al final cuando George Bailey recibe la ayuda de sus vecinos. Más allá de esto las Navidades perfectas no existen. Siempre que se habla de operación salida yo nunca estoy en ella, pero al menos tampoco me encuentro en la de regreso. Algo es algo. A ver si hay suerte y este año tampoco me pierdo Qué bello es vivir a medio comenzar.