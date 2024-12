Como soy de poco viajar -siempre que puedo lo evito-, mi experiencia hotelera se reduce a bien poca cosa. Esto se lo debo, sobre todo, a mi cabezonería y a mi butaca orejera, que es el único sitio donde me interesa estar. Aun así, de vez en cuando he estado en algunos hoteles, en general muy acogedores. Me acuerdo ahora de uno muy bonito en Barcelona, y de la enorme cama en que dormí. Probablemente es la cama más cómoda que he probado nunca. Por eso podría querer volver algún día: para dormir en aquella cama. Aunque tal vez si me acuerdo de él en especial sea porque aquel viaje fue para mí uno de los mejores, y la razón de haberme alojado en él, algo especial. Pero bueno, nada de esto tiene ningún interés, la verdad. Nunca sabemos con exactitud dónde está lo mejor, porque todo es comparable y porque con los años vamos olvidando lo que nos parecía esencial para vivir. Seguramente la noche en este hotel se convertirá en una anécdota que se esfumará. Lo mismo pasará con ciertas noches pasadas en algún cuchitril, que también los ha habido. ¿Y por qué escribo justamente ahora sobre ello? Pues porque hace unos días saltó la noticia de que dentro de nada seremos vilmente interrogados en las recepciones. Porque -¿quién sabe?-, donde menos te lo esperas puede haber un terrorista acechando. Todos somos terroristas potenciales haciendo el check in en el hall de un hotel. A las personas ilusas como yo, que nunca pensamos mal ni sospechamos de nadie, se nos hace un poco raro y molesto tanto cuestionario. Pensar que para registrarme en un hotel tengo que ser sometida a las 42 preguntas del interrogatorio oficial me da tal pereza que no creo que vuelva a hospedarme en ninguno. Ya se verá. Pensarán que soy muy exagerada. Puede ser. Pero es que no soporto que me pregunten tanto…