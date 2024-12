La tradició popular i el calendari festiu marquen el pont de la Constitució i la Puríssima com els dies en què es munta el betlem. Ja fa més de vuit-cents anys que el betlemisme va començar, des que Sant Francesc d’Assís va muntar el primer betlem l’any 1223 a l’ermita de Greccio, a Itàlia. Un ritual que els franciscans continuen recordant any rere any i que s’ha estès per molts pobles del món. De betlems, n’hi ha de tota casta, però a Mallorca en destaca un per la seva excepcional rellevància: el Betlem de la Sang, declarat Bé d’Interès Cultural i reconegut com el betlem napolità més antic d’Europa.

L’any passat, les seves peces, obra de Pietro i Giovanni Alamanno, celebraven cinc-cents anys de creació, però els mallorquins no van poder celebrar-ho, ja que no hi eren. Ni l’any passat, ni l’anterior, ni l’altre... La darrera vegada que varen veure la llum va ser l’any 2015 i després foren arraconades i cobertes amb llençols vells de l’hospital. Un vertader abandonament de la nostra història i patrimoni. Així, una de les obres més preuades del patrimoni cultural de Mallorca, es va convertir en víctima de la inacció, l’abandonament i la incompetència del pacte, presidit pel PSOE amb la col·laboració de Més, que només feia el paperot de com si gestionar. En lloc de gestionar el patrimoni cultural amb la dignitat que mereixia, van maltractar-lo i el van deixar de costat. I és que, com bé diu la nadala, en temes com aquests, tot va ser: Fum, fum... i més fum.

La situació fou tan desastrosa que la cova va haver de ser apuntalada per evitar el seu esfondrament, mentre les figures eren relegades a un oblit total. Tot i les reiterades promeses d’una restauració imminent, no varen redactar ni una sola línia per a la licitació del projecte, ni tan sols varen renovar la llicència caducada el 2019. Una mentida darrere l’altra, un despropòsit total i una autèntica vergonya.

Però Nadal és temps d’esperança, i amb el nou equip de Govern al Consell de Mallorca, aquesta situació ha canviat radicalment en menys d’un any i mig de legislatura. Després de tants anys de desídia i indiferència, la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha decidit passar a l’acció. El passat octubre van començar les obres de restauració de la cova, centrant-se en la part estructural, que és imprescindible per garantir la seguretat i estabilitat de l’espai. A més, s’ha dissenyat una nova il·luminació que realçarà les figures i l’espai, s’ha renovat la tarima i s’han incorporat noves bigues, entre altres actuacions. Tot això forma part d’un pla integral que inclou un sistema d’extracció d’emergència per preservar els elements més valuosos del betlem. Totes aquestes accions són un signe de compromís cultural i patrimonial.

Aquesta setmana, el Consell de Mallorca ha fet una passa més amb l’obertura del termini per a la presentació de projectes de restauració de les figures del Betlem. Això significa que, ben aviat, els mallorquins podrem tornar a sentir-nos orgullosos de contemplar una part fonamental de la nostra història, amb la dignitat i el respecte que es mereix. Per això, aquest Nadal no només celebrem la posada en marxa d’aquesta restauració, sinó també el triomf d’un canvi en la gestió del patrimoni. Finalment, el Betlem de la Sang té l’oportunitat de ser restaurat de manera òptima, en condicions segures, i amb la deguda cura. El que abans va ser un exemple de deixadesa política i desinterès, avui es converteix en un símbol de la voluntat de recuperar i preservar el nostre llegat cultural perquè les noves generacions el puguin gaudir almenys cinc-cents anys més.