Cuando pienso que mi capacidad de sorpresa está agotada, siempre aparece el político de turno que me lleva a darme cuenta de que estaba totalmente equivocada. No puedo entender la tozudez del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al mantener a toda costa el registro para viajeros, también conocido como el gran hermano del turismo, ya que los viajeros tendrán que dar una cuarentena de datos. Todas las partes afectas le están insistiendo y demostrando, día tras día que es un error. Sin embargo, el ministro sigue, erre que erre. Aunque nadie duda que su objetivo es totalmente loable –la prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado–, ¿alguien en su sano juicio cree que un terrorista va a dar su nombre y apellidos verdaderos? Evidentemente, no. Por tanto, este nuevo registro para viajeros no logrará su objetivo, pero sí acarreará consecuencias muy negativas para el sector turístico. Algunos touroperadores ya han anunciado que dejan de vender Balears como destino turístico. Algunos pensarán que tenemos muchos turistas y da igual; se equivocan. Entre los que dejarán de venir están los de congresos y deportes, dos segmentos que suelen gastar más dinero que la media y, además, viajan fuera de la temporada alta por lo que no contribuyen a la sensación de saturación turística. Otros de los grandes perjudicados son los jubilados, ya que las agencias de viajes ya han avisado que se están planteando dejar de vender viajes del Imserso. El beneficio que obtienen es de 14,50 euros por plaza, frente a los 80-90 euros de media del resto de viajes, por lo que no les sale rentable tener que destinar tanto tiempo.

Aunque Interior asegura que este registro respeta la ley de protección de datos, los europeos son muy sensibles a este tema y no están dispuestos a hacer este striptease para poder venir a España.