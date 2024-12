Els titulars de les darreres visites a casa nostra i les publicacions del periodista Jon Lee Anderson han estat inquietants («No puc descartar una guerra civil als Estats Units», o «Si Trump procedeix com ha promès, hi haurà violència i convulsió als Estats Units»), però cal recordar que sovint es presenta com un deixeble de Tintín: «Jo em vaig fer periodista perquè m’emmirallava en Tintín. Volia recórrer el món, i viure’l, per entendre’l i explicar-lo». Un dels últims grans periodistes dins una professió que ningú ha garantit que continuarà existint, ha publicat una antologia dels seus articles (He decidit declarar-me marxista) alertant sobre el que tothom coneix: el periodisme és una professió en perill d’extinció, i la majoria dels polítics, tant demòcrates com autoritaris i per descomptat els dictadors, ho estan celebrant. I el motiu no és que ja no s’escampin notícies, en absolut, perquè avui es mouen moltes més informacions que en cap altre moment de la història; el motiu és que cada dia cal més esforç per distingir les vertaderes de la resta, que la gent ha assumit que els periodistes menteixen per motius diversos i que rep informació de nul·la qualitat emesa per influenciadors i tiktokers del tot aliens al periodisme valuós i honest.

Anderson ha publicat les seves millors cròniques, totes de primera categoria, avisant d’immediat que només volgué ser marxista de jove, però sabent que ser marxista és com ser newtonià: ho ets encara que ho ignoris o no t’agradi, perquè les lleis de Newton sobre la gravetat són tan dures i rotundes com la llei que proclama que l’econòmic és el factor més important en la vida social, t’agradi o no. La llei de Marx, com les Newton, actua encara que no la reconeguis, i ja t’hi pots posar fulles (en els dos casos). Per això no cal que Anderson amolli gaire teoria sobre el futur del periodisme: en té prou d’assenyalar els motius que impulsen aquest pseudoperiodisme mentider i distorsionador, sovint empès per un interès econòmic. Trump i els seus seguidors van ser expulsats de les xarxes socials per mentir, i ara hi han retornat i a més s’hi estan fent rics, i la lliçó no és cap teoria sinó una pregunta: qui guanya, i què, darrere cada nova mentida?